ラピド：イスラエルは深刻な外交危機に直面している

アブナ通信社がアナトル通信を引用した報道によると、ヤイル・ラピド、シオニスト政権の野党党首は水曜日、占領下のヨルダン川西岸における占領者たちの暴力の激化に対する国際的な批判の高まりを受けて、この政権が「深刻な外交危機」に直面していると宣言した。

ラピドは、占領下のヨルダン川西岸の状況に関するフランスのエマニュエル・マクロン大統領の発言への反応として、ソーシャルネットワークXでのメッセージでこれらの発言を行った。

マクロンは火曜日、ニューヨークでの第81回国連総会の開会時の演説で、占領下のヨルダン川西岸におけるイスラエル占領者たちの暴力の激化を批判した。

彼は、占領者たちの行動が「パレスチナ人民を生活する正当な権利から奪っている」と述べた。

フランス大統領はまた、ガザ地区での平和確立の努力が「いかなる人道的通路も開くことができなかった」と述べ、現状を「すべての人の恥」と表現した。

ラピドは、シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相を批判して述べた：「首相の任務はソーシャルネットワークに投稿を広めることではなく、現実を変えることだ。」

彼は付け加えた：私たちは、まさに今イスラエルの安全を脅かしている深刻な外交危機に巻き込まれている。これまでに行われたことは失敗しており、これは否定できない現実である。

ラピドは続けた：最終的に私たちは何を得たのか？より多くの選挙宣伝だけだ。