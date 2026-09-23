ベイト・アウルにおける反シオニスト作戦とハマスの反応

アブナ通信社の報道によると、パレスチナ・イスラム抵抗運動（ハマス）は本日水曜日の夕方、ラマッラにおける反シオニスト作戦への反応としての声明で、ラマッラの西にあるベイト・アウル検問所付近でシオニスト軍の一団に対して今夜行われた「英雄的」作戦は、彼らによればパレスチナ人の一人によって実行されたものであり、入植者と占領者指導者たちの行動、および彼らのアル・アクサモスクへの度重なる侵入とイスラムの聖地の冒涜に対する自然な反応であると宣言した。

この声明では強調された：占領者たちと入植者民兵の犯罪、および被占領ヨルダン川西岸におけるパレスチナ人民と土地の権利の継続的な侵害は、彼らにとってさらなる失敗と打撃以外の結果をもたらさないだろう。

続けてハマスは強調した：ヨルダン川西岸と被占領エルサレムのパレスチナ人と抗議する若者たちは、被占領地全域で占領者と入植者に対抗するあらゆる形態と手段で抵抗を激化させなければならない。

以前、シオニスト政権のメディアは、ヨルダン川西岸の443号道路での車両による反シオニスト作戦について報じていた。シオニスト政権の第4チャンネルは、シオニストの一人が重傷を負ったと報じ、一部の情報源は負傷者数をさらに多く発表した。この作戦の実行者は占領者たちの銃撃の標的となった。

この事件を受けて、多数の軍人が作戦が行われた検問所の場所に派遣された。ヘブライ語メディアは、ヨルダン川西岸で轢き逃げ作戦の標的となり重傷を負った人物がシオニスト軍人であることを認めた。