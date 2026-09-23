レザイー少将：イランの新たな外交は過去には戻らない

アブナ通信社の報道によると、モフセン・レザイー少将、最高国家安全保障会議の事務総長は、ソーシャルネットワークの一つに投稿を公開し、次のように書いた：イランの新たな外交は過去には戻らない。私たちはアメリカにイラン国民の権利を尊重し、通達された条件を履行するよう強制する。

彼は付け加えた：そうでなければ、ホルムズ海峡は開かれない。

最高国家安全保障会議の事務総長は続けて、交渉に関する立場に言及し、指摘した：交渉は十分だ、行動せよ。