いじめの言語は受け入れない；核爆弾はイスラエルにあるが、査察官はイランにいる

アブナ通信の記者の報告によると、マスード・ペゼシュキアン大統領はニューヨークのアメリカにおける第81回国連総会での演説で述べた：昨日、アメリカ大統領は演説でイランをテロリストと宣言したが、私たちはテロリズムの犠牲者である。

彼は付け加えた：私は、彼らが[アメリカ人とイスラエル人が]いかなる法的理由もなく私たちの指導者を暗殺したイランから来た。私は、彼らが学校を爆撃し、アメリカとイスラエルの武器で私たちの生徒を殺したイランから来た。彼らには何の罪もなく、何の犯罪も犯していなかったのに。

大統領は指摘した：ラメルドはイランの都市の一つである。彼らは子供たちがスポーツをしていた体育館を爆撃した。アメリカはそこで数千の断片に分かれるクラスター爆弾で爆撃し、殺した。また科学者、人々、女性と子供たち、そして何の罪も犯していない無実の子供たちを爆撃し、殺した。テロリストでありテロリズムを育成している者たちが、私たちに「お前たちはテロリストだ」と言うが、私たちは自衛しており、テロリストではない。

彼は続けた：アメリカとイスラエルは最新の技術と装備で私たちを攻撃し、私たちの国民は力強く立ち上がり対抗したが、私たちは彼らの前で頭を下げず、応答した。しかし、私たちは民間人を標的にしなかった。彼らは自分たちが来た土地から、私たちの学校、病院、大学、橋、インフラを攻撃し、これらすべての行為は国際法に反している。

大統領は述べた：私たちは何も望まず、自分たちの答えを見つけた。私たちは必要な力を望む。なぜなら、自国を守れない国民はこの世界で押しつぶされるからだ。それは、権力者が人々、人間性、正義、民主主義を考える代わりに、荒廃、破壊、絶滅の原因となり、破壊したい者をテロリストと呼ぶ世界である。

彼は付け加えた：私たちは発展のためにエネルギーを望む。何年もの間、イランの核計画について遠心分離機、濃縮、制裁、爆弾の言語で語られてきたが、私たちの国民にとって核技術は発展の権利の一部である。核エネルギーは私たちの病人には治療、農業には食料安全保障、産業には技術、未来には安定した電力を意味する。