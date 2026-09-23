ファーティマ・ビント・ムーサー（マアスーマ）(SA)の執り成しは、すべてのシーア派信徒に及ぶのか

Abna通信社の報道によると、「ファーティマ・マアスーマの執り成しはすべてのシーア派信徒に及ぶ」という伝承の神学的考察。シーア派の空に輝く星々の中でも、クムに輝く一つの星は、その光が通常の域を超えている——第七代イマーム、ムーサー・カーズィム(AS)の娘であり、第八代イマーム、アリー・イブン・ムーサー・アッ=リダー(AS)の妹である、ファーティマ・ビント・ムーサー（マアスーマ）(SA)である。

彼女の地位を単なる「イマームザーデ」以上のものにしているのは、誕生の数十年前に語られた神的な預言である。

イマーム・ジャアファル・サーディク(AS)は、よく知られた伝承の中でこう述べている。

「ان للّه حرماً و هو مکه ألا انَّ لرسول اللّه حرماً و هو المدینة ألا وان لامیرالمؤمنین علیه السلام حرماً و هو الکوفه الا و انَّ قم الکوفة الضغیرة ألا ان للجنة ثمانیه ابواب ثلاثه منها الی قم تقبض فی‌ها اموأة من ولدی اسم‌ها فاطمه بنت موسی علیهاالسلام و تدخل بشفاعت‌ها شیعتی الجنة با جمعهم」

（神にはハラム（聖域）があり、それはマッカである。使徒にもハラムがあり、それはマディーナである。信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)にもハラムがあり、それはクーファである。クムは小さなクーファである。楽園には八つの門があり、そのうち三つはクムに通じている。私の子孫の中の一人の女性がそこで没する。彼女の名はムーサーの娘ファーティマである。彼女の執り成しによって、私のシーア派信徒はみな共に楽園に入るであろう。）[1]

この伝承は、単なる賛辞をはるかに超えている。特定の一人の女性についての話ではなく、すべてのシーア派信徒のための「集団入場券」についての話なのである。

執り成しの権利は、神が許した者にのみ属する

神は「アーヤトゥル・クルスィー」の中でこう仰せられる。「مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ」——「彼の許しなくして、誰が彼の御前で執り成しをすることができようか」[2]

この節は、シーア派の執り成し論の根本原則を打ち立てている。執り成しは恣意的な権能ではなく、神がご自身の特定の僕に与える特別な資格なのである。

したがって、イマーム・サーディク(AS)が、ファーティマ・マアスーマ(SA)が「すべてのシーア派信徒を楽園に入れる」と予告するとき、私たちが目にしているのは一人のアラウィー家系の女性の「個人的な寛大さ」ではなく、この特定の僕に対する神的な委任なのである。

この委任を驚くべきものにしているのは、その「範囲」である。シーア派の伝承において、執り成しは通常、条件付きで分類されている。特定の集団のためのもの、特定の罪のためのもの、特定の時にのみ行われるものなどである。

しかしファーティマ・マアスーマ(SA)は「すべてのシーア派信徒のための」資格を授かった——それはイマームザーデたちの中でもほぼ類を見ない範囲である。

イマーム・サーディク(AS)の正確な言葉はこうである。「تُدْخَلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیعَتِی الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ」——「彼女の執り成しによって、私のシーア派信徒はみな楽園に入るであろう」

「ビ・アジュマイヒム（すべて、例外なく）」という限定詞への注目が、この伝承の重みを示している。

神は「ワスィーラ」を求めよと命じている

神は仰せられる。「یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ」——「信仰する者たちよ、神を畏れ、彼へと至る手段（ワスィーラ）を求めよ」[3]

アーヤトッラー・ナーセル・マカーレム・シーラーズィー師は、法学的質問への回答の中で次のように明言している。「『ワスィーラ』という語は、語義上、人を他者に近づけるあらゆるものを指す。したがって、この節は極めて広い意味を持ち、人を神に近づけるあらゆる道を含む。」[4]

多くのスンナ派の注釈者たちもまた、「ワスィーラ」には預言者ムハンマド(SAW)への祈願と執り成しの依頼が含まれると認めている。

ファーティマ・マアスーマ(SA)自身、神に許された執り成し人の一人であり、この節が私たちに求めるよう命じている「ワスィーラ」そのものの明白な実例である。

参詣者が彼女の聖廟で、イマーム・アッ=リダー(AS)自らが教えた、あの有名なズィヤーラ（参詣の祈願文）を読むとき、実はこの節を実践しているのである。「یَا فَاطِمَةُ اشْفَعِی لِی فِی الْجَنَّةِ فَإِنَّ لَکِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ」——「ファーティマよ、楽園において私のために執り成してください。あなたは神の御前で高い地位をお持ちです」[5]

このズィヤーラにおいて重要な点は、ファーティマ・マアスーマに「楽園を創造すること」が求められているのではなく、「神が彼女に与えた執り成しの権利」を行使することが求められているということである。

祈願する者は、最終的な授与者が神のみであることをよく知っている[6]が、同時に神が手段を求めるよう命じたことも知っている。ファーティマ・マアスーマは、これらの「手段」の中で最も確かな環である。

執り成しは、神との「契約」を結んだ者だけの専有の権利である

神はマルヤム章において、復活の日についてこう仰せられる。「لَا یَمْلِکُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا」——「彼らは執り成しの権能を持たない。慈悲深き御方との間に契約を結んだ者を除いては」[7]

注釈者たちは、この「契約（アフド）」について、神が特定の僕たち——現世における敬虔さ、忍耐、神の掟への忠実によって、復活の日に執り成しの権利を得る者たち——と結ぶ契約を指すと説明している。

イマーム・サーディク(AS)はこの節についてこう述べている。「من دان بولایة أمیرالمؤمنین و الأئمة من بعده فهو العهد عند الله」——「信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)とその後の諸イマームのワラーヤ（守護権）に服する者、それこそが神との契約である」[8]

ファーティマ・マアスーマ(SA)に関する伝承では、特に「ビ・シャファーアティハー（彼女の執り成しによって）」という表現が強調されている。執り成しを実行するのはファーティマ・マアスーマ(SA)であるが、その力の源は神が彼女と結んだ契約である。

この点は深い帰結をもたらす。もし神が、一人のアラウィー家系の女性とすべてのシーア派信徒を含むこれほど広範な契約を結ぶことを望まれるのであれば、この女性は現世において、そのような契約にふさわしい敬虔さと献身の境地に達していたということである。

実際、「マアスーマ（無謬の女性）」という称号そのものが、この状態を物語っている。イマーム・アッ=リダー(AS)が述べたように、この女性は純粋な礼拝と献身によって、あらゆる過ちと罪から守られる地位に達したのである。[9]

「無条件の小切手」の論理

イマーム・サーディク(AS)の伝承に戻ろう。「彼女の執り成しによって、私のシーア派信徒はみな楽園に入るであろう。」この言葉は、シーア派の信仰体系の中で誇張されたスローガンではなく、神が保証人であり、イマーム・サーディク(AS)が署名者であり、ファーティマ・マアスーマ(SA)が支払人である「無条件の小切手」なのである。

その論理の連鎖は明快で堅固である。

一、神のみが許可を与える方である（雌牛章2:255）——神は、この広範な執り成しの権利を望む僕に与えることをお選びになる。

二、神は手段を求めよと命じられた（食卓章5:35）——ファーティマ・マアスーマは、神が求めよと命じられた最も確かな手段の一つである。

三、神は「契約を結んだ者」とのみ執り成しを分かち合われる（マルヤム章19:87）——ファーティマ・マアスーマは、その敬虔さとアラウィー家系の血統ゆえに、この契約に含まれている。

したがって、アーヤトッラー・ミールザー・ゴミー師が、干ばつの解消を求めてファーティマ・マアスーマに助けを求めていた人々に夢の中でこう告げたと伝えられているとき——「これ（雨を降らせること）は私にもできる。しかし、もし復活の日に執り成しにあずかりたいのであれば、この『シーア派信徒の執り成し人』の裾をしっかりとつかみなさい」[10]——この素朴な言葉にどれほど深い神学的論理が込められているかが理解できる。

ファーティマ・マアスーマの神の御前における地位（シャアン）は、並のイマームザーデが到達できるものではない。彼女は、神が来世においてすべてのシーア派信徒のために開かれた門なのである。

そして、この門が開かれているのはただ、神が聖クルアーンの中で幾度も「われを呼べ、われはそれに応えよう」（赦す御方章40:60）と約束されたからにほかならない。

シーア派の信徒たちが、その清浄な聖廟において「執り成し」を求めるとき、実際には神に求めているのである——ただし、神の最も近しい僕の一人を通じて。そして神は決してその約束に背かれない。

「السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ」

注：

[1] クレイニー、ムハンマド・イブン・ヤアクーブ。『アル＝カーフィー』。クム：ダール・アル＝ハディース、ヒジュラ暦1429年。また：マジュレスィー、ムハンマド・バーキル。『ビハール・アル＝アンワール』。ベイルート：ダール・イフヤー・アッ＝トゥラース・アル＝アラビー、第60巻、228頁。伝承本文：「إِنَّ لِلَّهِ حَرَمًا وَ هُوَ مَکَّةٌ وَ لِرَسُولِهِ حَرَمًا وَ هُوَ الْمَدِینَةُ وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَرَمًا وَ هُوَ الْکُوفَةُ أَلَا وَ إِنَّ قُمَّ الْکُوفَةُ الصَّغِیرَةُ أَلَا وَ إِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا إِلَی قُمَّ تُقْبَضُ فِیهَا امْرَأَةٌ مِنْ وُلْدِی اسْمُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُوسَی وَ تَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیعَتِی الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ」。

[2] クルアーン、雌牛章2:255。

[3] クルアーン、食卓章5:35。

[4] マカーレム・シーラーズィー、ナーセル。『タフスィーレ・ネモーネ（模範解釈）』。テヘラン：ダール・アル＝クトゥブ・アル＝イスラーミーヤ、第4巻、食卓章35節の注釈。また：アーヤトッラー・マカーレム・シーラーズィー師事務所公式サイト、法学的質問（イスティフター）欄「タワッスルとワスィーラ」。

[5] ゴミー、シェイク・アッバース師。『マファーティーフ・アル＝ジナーン』。クム：オスヴェ出版、「ファーティマ・マアスーマ(SA)のズィヤーラ」の項。ズィヤーラ本文：「یَا فَاطِمَةُ اشْفَعِی لِی فِی الْجَنَّةِ فَإِنَّ لَکِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ」。

[6] クルアーン、赦す御方章40:60。

[7] クルアーン、マルヤム章19:87。

[8] マカーレム・シーラーズィー、ナーセル。『タフスィーレ・ネモーネ』。テヘラン：ダール・アル＝クトゥブ・アル＝イスラーミーヤ、第13巻、マルヤム章87節の注釈。イマーム・サーディク(AS)からの引用：「من دان بولایة أمیرالمؤمنین و الأئمة من بعده فهو العهد عند الله」。

[9] マジュレスィー、ムハンマド・バーキル。『ビハール・アル＝アンワール』。ベイルート：ダール・イフヤー・アッ＝トゥラース・アル＝アラビー、第48巻、290頁（「マアスーマ」の称号とファーティマ・マアスーマの地位について）。

[10] ゴミー、シェイク・アッバース師。『ムンタハー・アル＝アマール』。クム：ヘジュラト出版、第2巻、「ファーティマ・マアスーマ(SA)」の項。また：『ファワーイド・アッ＝ラダウィーヤ』。クム：マラアシー・ナジャフィー図書館、230頁（アーヤトッラー・ミールザー・ゴミー師とファーティマ・マアスーマの執り成しの逸話）。

フィルゼ・デルダーリー（研究者、メディア・仮想空間活動家）