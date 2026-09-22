イランに対する戦争の影響を抑制するドイツの取り組み

ABNA通信がドイツ通信社を引用して報じたところによると、この国の政府は、地域の緊張とイランに対するアメリカの侵略のためにフランスとドイツでガソリン価格が急騰したため、ガソリンとディーゼル価格の引き下げ計画を提示しようとしている。

この報告によると、エネルギー、特にガソリンとディーゼルに課される税が1リットルあたり14セント引き下げられる予定である。

ドイツ財務省は、この措置が28億5千万ドルの税収減少をもたらすと予測している。

フランスのディーゼル価格も新記録を樹立し、1リットルあたり2.41ユーロ（2.76ドル）に達した。一方、イランに対する戦争とホルムズ海峡の緊張のために世界のエネルギーと燃料の輸送チェーンの混乱が続いており、世界市場は燃料不足とその価格の急激な上昇を経験している。

また、98オクタンの無鉛ガソリンの1リットルあたりの平均価格は2.28ユーロ（2.61ドル）を超えた。フランスで最も売れているガソリンの種類である95オクタンのガソリンの平均価格も1リットルあたり2.17ユーロ（2.48ドル）を超え、10日以上にわたって2022年に記録された記録を上回り続けている。

フランス政府が公表した公式報告書によると、全国のガソリンスタンドの11パーセントがガソリンまたはディーゼルが空であり、この数字は一部の地域では16パーセントに達している。