アラグチ：ニューヨークでの我々の最も重要な目的はイラン国民の正当性を守ることである

ABNA通信の報道によると、セイエド・アッバース・アラグチは現地時間の月曜日の夜、ニューヨークでイランの記者たちとの集まりで次のように述べた。「この旅は、アメリカとシオニスト政権によって我々に対して行われた不当な戦争の後、そしてその後の展開、そして実際には依然として戦争状態として続いている状況の中で行われる。」

同氏は強調した。「第一に、我々の最も重要な目的が、イラン国民の正当性、権利、利益を守るために大きな国際的演壇に出席することであるのは当然である。」

アラグチは付け加えた。「国連は最大の国際的演壇である。平和、安全、正義の確立というその目的の達成においてどれほど成功したかは一つの議論であり、いずれにせよ各国に自らの立場や言葉を世界の人々の耳に届けるための演壇を提供していることは別の議論であり、第二の部分は我々にとって非常に重要であり、毎年、この機会がイスラム共和国イランの正当な立場と我々の周知の立場を表明し、イラン国民の権利を守るために利用されてきた。」

我が国の外務大臣は述べた。「今年は、行われた戦争の後、この演壇がイラン国民の虐げられた立場、イランの殉教者たち、ミナーブの学校の殉教者たち、そしてその頂点にある我々の殉教した指導者と最高指導者を表明する場所となるのは当然である。」

アラグチは付け加えた。「大統領（マスード・ペゼシュキアン）は昨年、12日間戦争で行われた犯罪を表明するためにこの機会を利用した。そして今年は、我々がより重要な状況にあるのは当然である。」