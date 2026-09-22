ゴルル：ロシアと中国の拒否権はアメリカの単独主義政策に挑戦した

イスラム諮問評議会の外交関係委員会委員長アッバース・ゴルルは、ABNA通信の記者との会話の中で、イラン制裁委員会の任務延長に関する国連安全保障理事会でのアメリカ決議案に対するロシアと中国の最近の拒否権行使について、次のように述べた。「国連安全保障理事会において、私がこの理事会の構造を知り、この分野で活動経験があるように、決議の可決または否決、そして加盟国間のコンセンサスの形成は、複雑なプロセスであり、絶え間ない集中的な協議を必要とする。」

同氏は付け加えた。「もちろん、一部の国々や安全保障理事会の加盟国は、西側諸国の政策や圧力の影響を受ける可能性があり、時には安全保障理事会の一部の非常任理事国がアメリカと西側諸国の政策と歩調を合わせることもある。この問題は、安全保障理事会と国際関係を支配する方程式から切り離すことはできない。」

ゴルルは続けた。「それにもかかわらず、最近の安全保障理事会の会合の結果、特にロシアと中国によるアメリカ決議案への拒否権は、アメリカの単独主義政策が深刻な挑戦に直面していることを示し、ワシントンは過去のように国際的プロセスに一方的に自らの意志を押し付けることはできない。」

ロシアと中国の立場への評価

イスラム諮問評議会の外交関係委員会委員長は、この会合におけるロシアと中国の立場を評価し、次のように述べた。「我々は、この行動と安全保障理事会で取った立場に対して、ロシアと中国に感謝する。イスラム共和国イランは、その外交関係と国益の枠組みの中で様々な国々と協議しており、特に安全保障理事会に関連する敏感な問題において、そのような協議が簡単なことではないのは当然である。」