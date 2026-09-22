ペゼシュキアン：国連総会はイランの虐げられた立場と威厳を表明する機会である

ABNA通信の記者の報道によると、マスード・ペゼシュキアン大統領は国連総会への出発前にメフラバード空港で次のように述べた。「実際、[国連総会の会合]は信頼というスローガンのもとで開催される。存在しないテーマである。[アメリカ人たち]はこのスローガンのもとで人権について語るが、それを無視している。」

同氏は付け加えた。「彼らは、人間と国家が持ちうる国際法と法的枠組みの多くを、非常に明白かつ明瞭に踏みにじっている。なぜなら力を持ち、強制を言うことができるからである。」

同氏は付け加えた。「[国連総会]は、我々が我々の言葉、虐げられた立場、そして威厳を世界の人々の耳に届けることができる場所であり、この存在する空間の中で、我々はさまざまな国の多くの政治家や文化センター、そしてメディアと対話することができるであろう。」

大統領は強調した。「国連総会への出席は、我々の立場、虐げられた立場、そして威厳を世界の人々の耳に届けることができる機会である。」

大統領は語った。「我々の愛する国民と我々の戦士たちが[戦争と抵抗]の道で耐えてきたすべての困難にもかかわらず、現実には我々はこの事柄から頭を高く上げて出てきたのであり、これは尊厳と誇りの原因であり、我々は力をもってこれらの国際的な場で我々の立場を表明し、[イラン国民の権利を]擁護することができるであろう。」

同氏は続けた。「神が助けてくださり、我々が我々の虐げられた立場の真のメッセージを世界の人々の耳に届けることができ、同時に力をもって彼らに宣言することができることを願っている。」

大統領は強調した。「[敵がイランに対して行った]これらすべての卑劣さと不正にもかかわらず、我々は尊厳と力をもって立っており、最後の息まで、国、国民、我々の信念と信仰のために立ち、立ち続けるであろう。」

ペゼシュキアンは、アメリカ人との以前の交渉に言及し、次のように述べた。「我々は何度も交渉の席に着き、共に[覚書]に署名した。しかし、[覚書]に署名し、交渉の席に着いていたにもかかわらず、残念ながら全世界が見ており、見たように、彼らは書かれたものを非常に容易に踏みにじった。」