イランの最高指導者によるアーヤトッラー・アル＝ウズマー・シュバイリー師の逝去に際するメッセージ

ABNA通信の報道によると、イスラム革命最高指導者は、高位の法学者であり、シーア派の第一級の研究者の一人であるアーヤトッラー・アル＝ウズマー・シュバイリー師（全能者が彼に満足されますように）の逝去に際し、哀悼の意を表されました。

慈悲深く慈愛あまねき神の御名において

偉大なる師範、高位の法学者アーヤトッラー・アル＝ウズマー・シュバイリー師（全能者が彼に満足されますように）の逝去という悲しい知らせが届きました。この尊敬すべき学者は、幼少期の最初の数年間を除き、その尊い生涯のすべてを学び、教え、研究する道に費やし、常に同世代の者や同期の者、そして師範たちから、研究者にして深遠な洞察力を持つ人物と見なされていました。彼のシャリーアの規定の導出に関連する諸学問の習得は、繊細さと細部への配慮を伴うものでした。この偉人の授業の場は、出席者の数が数人を超えないときでさえも、深い探究と精密な検討の場として知られており、まさにその通りでありました。

神に感謝します。ここ三十年余りの間に、多くの人々が彼の貴重な存在から自らの能力の限りに恩恵を受け、自らの学問の場と教育のために糧を得る栄誉にあずかりました。彼の御前は、授業の後で彼が尊い自宅へと歩んでいくときでさえも、与えかつ受け取る場でありました。疑いようのない学問的権威のほかに、学生や学者たちに対する彼の謙虚で父のような態度もまた、明らかであり、学ぶべきことでありました。

疑いなく、この卓越した人物の喪失は、現代におけるシーア派の第一級の研究者の列に空白を生み出しました。その埋め合わせには、おそらく長い年月がかかることでありましょう。私はこの悲しみを、われらの主人（全能者が彼の尊い出現を早められますように）と、宗教諸学院、とりわけ彼の弟子たちと愛好者たち、そして特に学者と徳ある者を育てた彼の尊い家族に対して哀悼の意を表し、全能なる主の御前において、この偉人への位階の高揚を願い求めます。