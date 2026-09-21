アブナ通信がアルジャジーラ放送を引用して報じたところによると、アメリカのテロリスト軍（CENTCOM）の中央司令部は今日月曜日、メッセージを公開して、これまでにイラン的海上封鎖の強化計画の枠組みで110隻の商船の航路を変更したと主張した。

このテロ組織は、イラン防衛軍に対する自軍の士気を高めるための主張の続きとして主張した：今日まで、我々はイランの封鎖に関する規制の遵守を確実にするために110隻の商船の航路を変更した！

同テロ組織は以前にも同様の主張を行っていた。