国連がアメリカとイランの間の対話の再開を求めた！

アブナ通信がアルジャジーラ通信を引用して報じたところによると、国連事務総長のスポークスマン「ステファン・ドゥジャリク」は、今日月曜日、サウジアラビアによる抑圧されたイエメン人民に対する侵略の継続に対する受動的で純粋に口頭の反応の中で宣言した：我々はイエメンとその人民への紛争の激化と更なる被害の危険を深く懸念している！

国連事務総長のスポークスマンはこの点に関して続けた：イエメンにおける更なる緊張の激化は、増大する地域的および世界的な結果をもたらすだろう。また、国連はガザの住民を支援するために全力を尽くしており、圧力にもかかわらずこの地帯を離れていない。我々は人道援助のためにより多くの予算を緊急に必要としているが、ワシントンは国連への予算を削減した。我々は世界が目撃している危機と紛争に対する外交的解決策を必要としている。

彼は、テヘランに対するアメリカとシオニスト占領者たちの違法な侵略を非難することなく、テヘランに対するワシントンの緊張を生み出す行動の継続に関して主張した：当事者間、特にワシントンとテヘランの間のいかなる対話の再開も、多くの人々に苦しみをもたらした紛争を終わらせるのに役立つ。