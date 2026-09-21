ハマス：ガザでの毎日の殺戮の継続は、大量虐殺戦争の激化である

アブナ通信がシハーブ通信を引用して報じたところによると、ハマスのスポークスマンであるハーゼム・カーセムは、占領軍によるガザ地区での女性と子供の毎日の殺戮の継続が、今日起こったことと同様に、大量虐殺戦争の激化を意味すると宣言した。この戦争は、約1年前にシャルム・エル・シェイクで停戦合意が署名されたにもかかわらず、止まっていない。

彼は付け加えた：平和評議会とそれに関連する機関の沈黙、およびこの評議会が停戦合意を破壊しようとしている側、すなわち占領軍を明確に指摘できないことは、受け入れられず、続けられるべきではない。

ハーゼム・カーセムは述べた：«ニコライ・ムラデノフ»議長とアメリカの仲介者の下での平和評議会の試みは、占領軍の犯罪に対する正当化を見つけ、この政権による合意の度重なる違反に対処する際にこの政権の今後の選挙を考慮することは、これらの犯罪の継続のための覆いを提供し、停戦合意を弱体化させることにつながる。

ハマスのスポークスマンは、いわゆる平和評議会に参加しているアラブおよびイスラム諸国に対し、評議会がそれらを止めることができない影で続いている占領軍の犯罪と侵略に対して、明確で実践的な立場を取るよう求めた。特に、パレスチナ側が停戦合意を明らかに遵守してきたことを考慮すると。