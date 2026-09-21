バハレイニ：米国とイスラエルの行動は「人道に対する罪」の事例である

メフル通信の報道によると、ジュネーブにおける国連駐在イスラム共和国イラン常駐代表兼大使アリ・バハレイニは、人権理事会第63回会合で述べた：イランは過去1年間、米国とイスラエルによる最も激しい侵略にさらされており、その結果は直接戦争から経済的圧力に至るまで、わが国の国家安全保障と安定を標的としている。今日、私は過去1年間に米国とイスラエル政権によって行われた公然かつ野蛮な侵略による深い影響を受けた国民の名において話したい。

彼は付け加えた：われわれが受けた危機の大部分は、戦争から経済問題、海上封鎖に至るまで、米国とその地域における代理勢力によって形成され、激化され、外部から扇動されたものであり、わが国の国家主権、社会の安定、地域の安全に深刻な影響を及ぼした。

彼は述べた：この非対称戦争の過程で、わが国民は最も複雑な戦争犯罪のいくつかに立ち向かった。侵略者たちはわが文明の基盤を攻撃しようとし、わが学校を爆撃し、わが発電所を破壊し、わが当局者を暗殺し、無実の民間人を標的にした。今、国際社会の緊急の課題は、これらの犯罪の実行者を責任を負わせることである。イランは侵略的行動と、自国の安全と安定を弱体化させる外部から導かれた試みに対して断固として抵抗してきた。侵略者を責任を負わせるための今日のわれわれの集団的行動は、われわれすべての集団的未来への投資である。イラン国民は外国の侵略と一方的強制措置の経済的結果の間に挟まれている。

バハレイニは付け加えた：米国によって課された最も組織的で非人道的な強制措置に直面して、わが国民を支えたのは、われわれが直面していた困難に対する人々の理解、自国の能力への信頼、そして国の力と資源への依拠であった。われわれは制裁に対して忍耐力を示した。しかしながら、われわれの忍耐力は、国際社会を、一国全体に対して課されたこのような措置の犯罪的性質を認める責任から免除するように解釈されるべきではない。イランの1月の抗議は当初平和的であったが、外国の介入の後、直ちに暴力的な騒乱に変わった。米国の当局者は、抗議者間に配布するためのイランへの武器の移送と密輸を公然と確認した。武器の移送は、外国の扇動とともに、騒乱の激化と、その後の侵略の前に起こった出来事のより広い過程において重要な役割を果たした。

彼は最後に述べた：最後に、イランは、一国に対する経済的圧力の意図的な使用が、国内の騒乱の操作と軍事化（外国人による）とともに、「人道に対する罪」の事例であると信じている。これは、事実調査ミッション（FFM）が認識し、その責任を米国とその代理勢力に帰属させることを拒否している現実である。