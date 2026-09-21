ハッサン・ハニザデは、フランス、ドイツ、英国による「スナップバック」草案を審議する最近の国連安全保障理事会の会合について述べた：この会合は、国連安全保障理事会の構造に深刻な分裂と分極化が存在することを示している。

彼は付け加えた：3つの欧州諸国は決議草案の枠組みで、2015年の核合意以前の制裁への回帰とスナップバックメカニズムの活性化の基盤を提供しようとしたが、この措置はロシアと中国の反対と拒否権に直面した。

ハニザデは、安全保障理事会の常任理事国間の見解の相違を指摘し、次のように述べた：一方には、イランに対して近い共通の立場をとり、安全保障理事会の道具的利用を通じて自らの目標を達成し、他の国々を自国の政策で影響力下に置こうとする米国、英国、フランスがある。他方、拒否権を持つ2つの理事国としてのロシアと中国は、このアプローチに反対した。

国際問題の専門家は続けた：ロシアと中国の共同拒否権は、IAEAや安全保障理事会を含む国際機関とのイランの協力の継続を支持する政治的メッセージと見なすことができる。この観点から、モスクワと北京はイランの核問題を外交的かつ多国間の道筋で解決する必要性を強調しようとした。

彼は最後に述べた：政治的な観点から、ロシアと中国が欧州諸国に支持された草案に反対したことは、イランにとって外交的成果と見なすことができ、同時に安全保障理事会における大国間の相違の激化とこの国際機関における新たな配置の形成を示している。アメリカはロシアと中国の拒否権によって大きな政治的敗北を被った。