ペゼシュキアン：イランとパキスタンは自らのニーズを満たすことができる

アブナ通信社の報道によると、わが国の大統領マスード・ペゼシュキアンは、月曜日の夕方、パキスタン内務大臣サイード・モフセン・ナクヴィとの会談で、テヘランとイスラマバードの関係の成長過程に満足の意を表し、貿易、エネルギー、観光、投資、文化的・科学的交流など様々な分野における二国間協力の強化と拡大の必要性を強調した。

大統領は、両国間の関係の著しい向上を指摘し、次のように述べた：あなたが二国間協力の過程を継続的に追跡していることを嬉しく思い、この交流がすべての分野でより真剣に続くことを願っている。

ペゼシュキアンはまた、イスラム諸国間の交流の拡大過程を指摘し、次のように述べた：アメリカの行動と圧力がイスラム諸国間の結束と継続的な交流の強化の基盤となったと信じており、イランとパキスタンの代表団間の多数の会談と協議はこの過程の明確な例である。

大統領は、共同投資の強化と両国の様々なセクター間のつながりの拡大の必要性を強調し、次のように指摘した：共同投資の発展、つながりの拡大、経済協力の促進により、イランとパキスタンの関係がさらに深まることを目の当たりにすることを願っている。