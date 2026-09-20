イマーム・ハサン・アスカリー(AS)：苦難の時代における信仰篤い若者の模範

Abna通信社の報道によると、イマーム・ハサン・アスカリー(AS)の生誕は、短い生涯と厳しい政治的・社会的制約にもかかわらず、学問、敬虔さ、勇気、忍耐、責任感、そして希望の創出という永続的な模範を示した人物の言行(シーラ)を振り返る機会である。イマーム・ハサン・アスカリー(AS)がイマーム位に就いたのは、アッバース朝政権が、諸イマーム(AS)の思想的・社会的地位、および預言者ムハンマド(SAW)の家系がイスラーム共同体を指導するにふさわしいとする彼らの信念を認識していたため、同師とその追随者に対して広範な制約を課していた状況下であった。しかしながら、こうした圧力や治安当局の監視は、共同体への導きの継続や、イマームとシーア派信徒との絆の強化を妨げることはできなかった。

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)：困難な状況における抵抗の模範

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)のイマーム位在任期間は、歴代イマーム(AS)の生涯の中でも最も困難な時期の一つであった。同師は獄中でスパイの監視下に置かれ、釈放されている間も、定期的にカリフ政権に自らの所在を報告する義務を負っていた。同師の同志たちも、公の場で同師を名で呼ぶことを許されず、同師との関係を理由に自らも投獄されることがあった。こうした圧力にもかかわらず、イマームは共同体への導きと奉仕の道を止めることはなかった。困難な状況は、同師にとって責任を放棄する口実とはならず、むしろ思慮深さ、勇気、忍耐をもってイマームとしての務めを続けられた。すなわち、制約は信仰する者が務めを果たし、社会を正し、他者に奉仕することを妨げてはならないということである。

ウィカーラ（代理人）網：シーア派信徒との連絡のためのイマームの方策

シーア派信徒の数が増加し各地に分散するにつれ、イマーム・ハサン・アスカリー(AS)は代理人(ウキャラー)を通じて追随者たちと連絡を取った。この連絡網は、ホラーサーン、ゴルガーン、ゴム、アフヴァーズなどの地域に及んだ(1)。イマームの代理人たちは、シーア派信徒の思想的、精神的、物質的な問題に対応する任務を担っていた。イマームとの直接的な連絡が困難な状況において、彼らは書簡の伝達、宗教的な喜捨の受領、人々の問題への対応のための信頼できる仲介者であった。この取り組みは、イマーム(AS)が精神的な導きとともに、社会的組織化や人々の実際の問題の解決にも関心を払っていたことを示している。なぜなら、信仰する共同体は、困難に直面した際に結束し、責任を負い、適切な連絡・奉仕の仕組みを備えているべきだからである。

真理の擁護と歪曲との闘いにおける明確さ

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)は、思想的・社会的な逸脱や異端に対して沈黙することはなかった。同師はモスクを宮殿風に過度に装飾することを批判し(2)、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の地位、および預言者ムハンマド(SAW)がガディールの日に述べた言葉の真意について説明された(3)。したがって、イマーム・アスカリー(AS)の生き方(シーラ)から見た真の信仰者とは、自らの個人的な修養にのみ努める者ではなく、歪曲、不正、逸脱に対しても責任ある態度で臨む者である。

味方と敵の双方によるイマームの偉大さへの承認

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)の際立った特徴の一つは、思想的・政治的な敵対者でさえも同師の高い地位を認めていたことである。あるシーア派以外の学者がクルアーンの中の矛盾について書物を著した際、イマームはある人物に幾つかの論拠を教え、その学者のもとへ遣わした。その学者はイマームの言葉を聞いた後、そのような論証は預言者ムハンマド(SAW)の家系からしか発せられ得ないと認め、自らが著した当該書物のすべてを焼却するよう命じた(4)。

また、アリー家に反対していた政権側のある看守は、イマームが獄中で過ごしたしばらくの後、否定的な報告をする代わりに、同師の礼拝、謙虚さ、清廉さについて語った。アッバース朝政権のある官吏もまた、イマーム・ハサン・アスカリー(AS)を、その振る舞い、威厳、貞潔さ、高潔さ、社会的地位の点で、バニー・ハーシム家の他の名士たちよりも優れていると評した。これらの承認は、真の徳は敵対者の宣伝の中にあってさえ否定し得ないものであり、学問、道徳、清廉さ、そして相応しい振る舞いこそが、他者に真実を伝える最も効果的な方法であることを示している。

イマーム・アスカリー(AS)と人間の尊厳の教え

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)は、罪を犯した人物への非礼を理由に、自らの同志の一人を諭された。その同志には自らの行動に理由があったが、イマームは、そのような人物であっても、預言者の家系アフル・バイト(PB)に連なる者である以上、侮辱したり見下したりしてはならないと強調された(5)。イマームのこの振る舞いは、他者を正す方法について重要な教訓を含んでいる。イマームは罪そのものに同意していたわけではないが、その人物の人格を辱め、傷つけることを通して正そうとはされなかった。この対応の結果、当該人物はイマームの言葉を聞いた後に罪を断ち、その時代の敬虔な者の一人となった。この言行(シーラ)から、社会的・宗教的な教育においては、誤った行いを退けることと人間を辱めることとの間には違いがあると理解できる。真の矯正は、尊厳、善意、そして立ち直る機会とともにあるときにこそ実現する。

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)から見たシーア派たる者の基準

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)は、追随者に宛てた書簡の中で、信仰に基づく生活のための明確な基準を示された。同師はシーア派の人々に対し、敬虔さを守ること、神の道において努力すること、託されたものへの誠実さ、サジュダ（跪拝）を長く行うこと、そして隣人の権利を守ることを勧め、そのように行う者こそがシーア派であり、イマームを喜ばせると述べられた。また、イマームは追随者たちに、アフル・バイト(PB)の誉れとなり、恥辱とならないよう求め、人々の敬愛をアフル・バイト(PB)へと引き寄せ、醜聞を遠ざけるよう求められた。神を想起すること、死を想起すること、クルアーンの朗誦、そしてサラワート（祝福の言葉）を送ることも、同師の他の勧めであった(6)。したがって、シーア派であることは単なる呼称や主張ではなく、日々の振る舞いの中に表れなければならない。

託されたものへの誠実さにおいて

隣人の権利の尊重において

他者への敬意において

言葉と行いの抑制において

クルアーンと神の想起との関わりにおいて

そして人の振る舞いがアフル・バイト(PB)の学派の誉れとなるよう努めることにおいて

今日の若者とイマーム・アスカリー(AS)からの学び

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)は、およそ二十歳でイマーム位に就き、二十八歳で殉教された。しかし、その短い生涯は、導き、闘い、忍耐、統率、そして人々の教育に満ちていた。同師の生涯は、今日の若者に対していくつかの実践的なメッセージを持っている。

a. 若さは責任の時代である

イマーム・アスカリー(AS)は、年齢の若さが大きな責任を果たす妨げにはならないことを示された。信仰する若者は、家庭、社会、学術的環境、文化的空間において積極的な役割を果たすことができる。

b. 圧力は人を受動的にしてはならない

イマームは、監視、投獄、制約の状況にあっても、人々を導き、その問題を解決することをやめられなかった。したがって、社会的・個人的な困難は、無関心や絶望に帰結してはならない。

c. 信仰は道徳とともにあるべきである

他者への敬意、侮辱を避けること、託されたものへの誠実さ、隣人の権利の尊重、そして人々への奉仕は、イマーム・アスカリー(AS)の学派における信仰の不可分の一部である。

d. 真理の擁護には洞察力と勇気が必要である

イマームは、治安上の圧力があったにもかかわらず、真理を語り異端に立ち向かうことを控えなかった。信仰する若者もまた、歪曲や逸脱に対して、知識、論理、勇気をもって正しい立場を取らなければならない。

e. 希望は困難な時代における信仰者の資本である

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)は、獄中にあってさえ、追随者たちに未来への希望を抱かせ、不正がこの世を満たした後に、この世を正義と公正で満たすことになる子の誕生を予告された。この希望は受動的なものではなく、忍耐、行動、責任感、そして建設的な待望を伴うものであった(7)。

イマーム・アスカリー(AS)の生誕：生き方を見つめ直す機会

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)の生誕は、祝福と喜びの機会であるとともに、個人および社会の生き方を見つめ直す機会でもある。この日、私たちは自らにこう問うことができる。

私たちは自らの振る舞いによってアフル・バイト(PB)の誉れとなっているだろうか

私たちは困難に直面して忍耐と不動心を持っているだろうか

私たちは隣人や周囲の人々の権利に配慮しているだろうか

私たちは過ちを犯した人々に対し、矯正と善意を目的として接しているだろうか、それとも彼らを辱めているだろうか

私たちは逸脱や歪曲に対し、自覚的かつ責任を持って態度を取っているだろうか

未来への希望は、社会を正すためのより一層の努力へと私たちを駆り立てているだろうか

イマーム・ハサン・アスカリー(AS)は、その短い生涯の中で、学問、敬虔さ、清廉さ、勇気、忍耐、統率力、そして希望の完全な模範を示された。同師は、最も困難な政治的・社会的状況の中にあってもシーア派信徒との関係を維持し、彼らの問題に対応し、真理を擁護し、信仰に基づく生活の明確な基準を追随者たちに教えられた。この偉大なイマームの生誕は、人間の偉大さが生涯の長さや状況の整いに左右されるのではなく、その信仰の度合い、責任感、人々への奉仕、そして真理の道における不動心にかかっているという事実を思い起こさせるものである。

著者：ゼイナブ・ハートゥーン・シーリーンカール

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