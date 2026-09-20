東京都:観光客向け礼拝スペースへの支援であり、モスク建設ではない

Abna通信社の報道によると、日本ファクトチェックセンター(JFC)は、SNS「X」で拡散した「東京都がイスラム教のモスク建設のために予算を計上した」との主張が誤りであると発表した。この主張は、「東京都がイスラム教のモスク建設に補助金を出す」というタイトルの投稿がネット上で広く拡散した後に浮上したが、検証の結果、指摘されている財政支援はモスクの建設とは無関係であることが明らかになった。

この報道によると、東京都には「外国人観光客受入環境整備事業」と呼ばれる事業があり、観光関連施設が外国人旅行者のニーズによりよく対応できるよう支援することを目的としている。この事業の枠組みでは、案内表示の多言語化、コミュニケーション設備の整備、観光客の文化的ニーズに適した空間の確保など、いくつかの取り組みが支援対象となっている。

この事業の一部として、一部の観光施設やホテル、サービス施設における礼拝室(Prayer Room)への支援が行われており、これがネット上でモスク建設と混同されたものである。東京都は、モスク建設への補助金交付の計画は一切ないと明言しており、この事業の支援はモスクのような礼拝施設の建設や拡張を含んでいない。

東京都当局は、この事業で支援対象となっている礼拝スペースは、特定の集団専用のモスクや宗教施設ではなく、外国人観光客の多様な文化的・宗教的ニーズに対応するための空間であると強調している。また、支援を受けるための条件の一つとして、こうした空間が一般に利用可能であること、また複数の言語でその利用方法が案内されていることが挙げられている。

日本ファクトチェックセンターは、拡散された内容を検証し、東京都の公式な説明を確認した結果、「東京都がイスラム教のモスク建設のために予算を計上した」との主張には根拠がないと発表した。同センターによると、実際に存在する財政支援は、観光サービスの向上や、サービス施設における礼拝室の設置といった内容に関するものであり、モスクや宗教施設の建設に関するものではないという。

この報道は、日本における国際観光の増加に伴い、近年一部の都市や観光地が、異なる文化的・宗教的背景を持つ観光客のためにより多くの設備を整えようとしてきたという状況の中で発表された。しかし、今回の検証の結果、東京都の事業は観光および公共サービスの分野における取り組みであり、モスク建設への資金提供とは関係がないことが示された。