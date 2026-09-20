ヤヒヤ・サリー：我々はリヤドの敏感な施設とヤンブーのアラムコ社を標的にした

ABNA通信の報道によると、アル・マシラを引用し、イエメン軍は声明でサウジアラビア深部での二つの成功的な作戦を発表した。

イエメン軍の報道官ヤヒヤ・サリーによって読み上げられたイエメン軍の声明にはこうある：信仰と知恵の地であるイエメンをメッカを標的にしたと非難する大きな中傷への回答として、そして現代のカールーン、悪魔の角、ナジュドのサウジ人による侮辱に対する防衛として、そして犯罪的なサウジの敵による我々の愛する民への継続的な侵略への回答として、ハミス・ムシャイトとターイフの空軍基地から飛び立ったF-15とタイフーン戦闘機を使用し、これまでに732回の空爆に達し、民間人の間におびただしい殉教者と負傷者を残し、民間インフラの破壊を引き起こした、そして犯罪的なサウジの敵によるダーイシュ式にサヌアを標的にする動き、民間人を標的にする爆発の試みへの回答として、イエメン軍は複数の弾道ミサイルと無人機を使用して二つの重要な軍事作戦を実行した。

イエメン軍の報道官は述べた：最初の作戦はサウジの敵の首都リヤドの敏感な目標を標的にした。二番目の作戦はヤンブーのアラムコ社を標的にした。両作戦は、全能の神のおかげで、成功的であり、攻撃された地域で大規模な火災を引き起こした。

ヤヒヤ・サリーは発表した：イエメン軍は、我々が民間人を標的にしているというサウジの敵のメディアによって広められた虚偽の宣伝が根拠のないものであることを強調する。このような主張はいずれも、サウジの敵の防空の失敗した迎撃の結果にすぎない。

彼は述べた：イエメン軍は「包囲に対する包囲」「激化に対する激化」の方程式を課し続け、侵略が停止し、我々の愛する国の包囲が終わるまで、サウジの傭兵の集結センターを標的にし続ける。