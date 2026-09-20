トランプのイランに関する計算は間違っていた；我々は運命を決する戦争の準備ができている

ABNA通信の報道によると、わが国の最高国家安全保障会議議長モフセン・レザイ少将はアルジャジーラ放送との会話で、アメリカ大統領のイランに関する見積もりと計算は間違っており、戦争はシオニスト政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフの扇動によって始まったと発表した。ワシントンにとって戦争から脱するためのイランの条件に同意することが利益になり、アメリカ大統領ドナルド・トランプの脅威は結果をもたらさない。

彼はイランが運命を決する戦争の準備ができていると述べ、テヘランはアメリカ軍の弱点を知っており、この国の空爆に対処する準備が以前よりもできていると強調した。イランはアメリカが覚書から離脱した後、ワシントンに対する戦略を変更する必要があるという結論に達した。

最高国家安全保障会議議長はまた、イランが最近アメリカの空母の近くで対艦ミサイルを試験したと発表した。我々は防御において真剣であり、もし攻撃を受ければ、地域におけるアメリカの基地とワシントンの利益をより激しく標的にするだろう。

彼はさらに、カタールとパキスタンの仲介者との協議が依然として続いており、イランは交渉のための自国の条件を彼らに伝えたと付け加えた。イランはカタールの仲介者と連絡を取っており、この仲介者は戦争停止のためのテヘランの条件をワシントンに伝え、イランはこれらの条件に対するトランプの回答を待っている。

レザイ少将はさらに、テヘランの条件にはすべての戦線での戦争の終結、イランの凍結された資産の解放、海上封鎖の終結が含まれると強調した。アメリカとシオニスト政権の行動は、イランが核兵器不拡散条約から脱退することを可能にする。

彼は指摘した：イランはこれまで核兵器不拡散条約からの脱退を決定していない，そしてこの問題はワシントンの行動にかかっている。テヘランは依然としてイスラム革命の殉教した指導者のファトワに従っており、その核ドクトリンを変更していないが、将来何が起こるかは不明である。

イランの最高国家安全保障会議議長は最後に述べた：イランはサウジアラビアとイエメンの間の戦争の終結を望んでおり、イエメン人もリヤドとの合意達成を望んでいる。