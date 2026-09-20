国連の壇は放棄されるべきではない；総会への参加はイランの法的権利

ABNA通信の報道によると、わが国の外務省報道官イスマイル・バガイーはテレビインタビューで、軍に対する覚書違反の非難をめぐる主張とメディアの扇動、およびこの件に関する外交機構の立場への回答として述べた：残念ながら、自己非難への傾向は敵の認知戦・メディア戦の結果と兆候の一つである。いくつかの現実はあまりに明白で、ほとんど説明を要しない。私たちは、過去数年間の条約破りの経歴がイランの民だけでなく国際社会全体にとって完全に明らかである相手と向き合っている。2018年のJCPOAからの理由なき離脱——安全保障理事会第7章決議の裏付けを持っていた文書——はこの主張の証拠である。

バガイーはここ数か月の相手側の敵対的行動に言及し、強調した：もし出来事を一時的なものと評価し、出来事を忘れるなら、それは自分自身と民に対する不公平である。9か月足らずで、イラン・イスラム共和国は二度、まさに外交交渉の最中に、軍事侵略と攻撃の標的となった。したがって、このような行動の現実を否認できるだろうか？

彼は三隻の船舶への侵害という主張と、それを合意破壊に利用した話を説明して述べた：三隻の船への攻撃という主張については、基本的に証明された詳細や文書は存在せず、その発生の真偽と方法について深刻な疑念が提起されている。しかし、たとえそのような出来事が真実だと仮定しても、残酷で被害の大きい戦争の後、数週間にわたる集中的な交渉の成果である文書が、どうしてそのような口実で捨て去られ得るのか？相手側はこれらの船舶が地域の三国に属していたと主張している。疑問は、なぜこれらの国々が覚書第5項を知り、南部ルートの不安全を知りながら、イランが安全なルートの通行のための必要な措置を講じていた状況で、不安全なルートの通行を許可したのか？この行動はCENTCOMとの調整なしに行われたのか？

外交機構の報道官は最後に、アメリカの反応を不釣り合いであるとし、強調した：たとえ違反が生じたとしても、検討と対話のためのメカニズムが予見されていた。相手側が第一歩で覚書を終了したとみなし、海上封鎖を戻し、すべての義務を破ったことは、この行動が極めて不釣り合いな反応であったことを明らかに示しており、ワシントンは自らの利益を確保しない覚書から脱するための口実の下地を前もって用意していたのである。