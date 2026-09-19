レイの至宝：なぜアブドゥルアズィーム・ハサニー(AS)への参詣はカルバラーに匹敵するのか

Abna通信社の報道によると、シーア派の精神的暦において、尊者アブドゥルアズィーム・ハサニー(AS)の御名は特別な威光をもって輝いている。彼は単なる高貴なイマームザーデ(イマームの子孫)であるだけでなく、神的な学者、信頼される伝承学者、そしてイランの地におけるアフル・バイト(PB)からの誠実な使節でもあった。ヒジュラ暦173年ラビー・アッサーニー月4日（西暦789年9月13日）、メディナに生まれ、その系譜は四代を経てイマーム・ハサン(AS)に連なる[1]。しかし、彼を数多くのハサン系サーダートと分かつのは、その高い学識と、四人の無謬のイマームによって承認・確証されたワラーヤへの堅固な帰依であった[2]。

無謬者(P)たちの言葉における地位と品格

シェイク・サドゥーク師は著書『カマール・アッディーン』の中で、アブドゥルアズィーム(AS)がイマーム・ハーディー(AS)の御前で自らの信条を提示した際、イマームが「あなたは我々の真の友である」と仰せになったと伝えている[3]。この高貴な言葉は、彼と無謬の家系との深い結びつきを示している。イマーム・ハーディー(AS)はまた、アバー・ハンマード・ラーズィーへの返答の中で、「宗教上の問題に困ったときは、アブドゥルアズィーム・ハサニーにその答えを求め、私からの挨拶を伝えよ」と仰せになった[4]。この一人の宗教学者への明確な言及は、彼が当時の宗教的権威であったことを示す学識の証である。

クルアーンの三つの章句――参詣への道しるべ

一、ワシーラの章句――神への接近の命

神は仰せられる。「یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ」（「信仰する者たちよ、神を畏れ、彼に至る手段（ワシーラ）を求めよ」）（クルアーン5章35節）。

この章句によれば、「ワシーラ」という概念は非常に広い意味を持ち、人間を主に近づけるあらゆるものを含む。神の友（アウリヤー）への参詣とその取次ぎを求めること（タワッスル）は、このワシーラの明白な一例である。なぜなら、神の御前に近い者たちは、僕たちと主との間の架け橋そのものだからである。

二、サーディキーンの章句――神の誠実な者たちとの同伴

神はまた仰せられる。「یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ」（「信仰する者たちよ、神を畏れ、誠実な信仰者たちと共にあれ」）（クルアーン9章119節）。

注釈者たちは「サーディキーン」を導きのイマームたち、道の灯火であると解釈してきた。神があらゆる汚れから清められた者たちである。尊者アブドゥルアズィーム(AS)は、この道の真の追従者の一人として、その時代における「誠実な者たちとの同伴」の実践的体現者であった。今日、彼への参詣は、その誠実と真実の学派への忠誠を新たにすることを意味する。

三、タワッリーの章句――神の友へのワラーヤ

神はまた仰せられる。「وَمَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ」（「神と使徒、そして信仰者たちを自らの守護者とする者は［勝利する］。まことに神の党こそ勝利者である」）（クルアーン5章56節）。

この章句は、神の友へのワラーヤの受容を、勝利と幸福の要因として示している。アブドゥルアズィーム(AS)自身、ワラーヤへの帰依において卓越した模範であった。高齢に達し、学識と徳の頂点にありながらも、イマーム・ハーディー(AS)の御前では、全身全霊をもって神のワリーに服従していた。

参詣の勧め――カルバラーに匹敵する報奨

尊者アブドゥルアズィーム(AS)について最も驚くべき部分は、おそらく次の伝承であろう。イマーム・ハーディー(AS)はレイの住民の一人に向かって仰せになった。「知れ、もしお前が自分の町にあるアブドゥルアズィームの墓に参詣するならば、それはフサイン・イブン・アリー(AS)に参詣した者と同じである」。イマーム・ハーディー(AS)はこの光り輝く言葉によって、アブドゥルアズィーム(AS)の品格を明らかにすると同時に、シーア派信徒たちがカルバラーの偉大な恩恵から漏れることのないよう、身近な道を開かれた。他の伝承にも、彼の墓に参詣する者には天国が約束されると記されている。神学校の倫理学の師の一人であるアーヤトッラー・ホシュヴァグトは、この伝承に言及し、次のように述べた。「この言葉から、彼がこれほどの地位を持つことが明らかである……シーア派、特にテヘランとその周辺の人々が、彼の価値を理解し、参詣に赴くことを望む」[8]。

イランの中心に残る不朽の遺産

尊者アブドゥルアズィーム(AS)はヒジュラ暦252年（西暦866年）、レイの町で帰らぬ人となった。彼のレイへの移住は、イマーム・ハーディー(AS)の命により、この地の人々を導くために行われたものであった[9]。彼の死後、その廟はイランの最も重要な精神的・文化的中心地の一つとなった。今日、テヘラン南部にある彼の聖廟は、毎年イラン国内外から数百万人の巡礼者を迎えている。レイにおける彼の祝福された存在は、この町の宗教的地位を高め、アフル・バイト(PB)の学派とイランのシーア派社会との間に切っても切れない絆を築いた[10]。

尊者アブドゥルアズィーム・ハサニー(AS)は、イラン高原に眠る高貴なイマームザーデの一人にとどまらない。彼は実践する学者、コミュニケーションの戦略家、そしてワラーヤの使節の完全な象徴である。彼への参詣は、ワラーヤ、学識、敬虔、そしてジハードへの誓いを新たにすることを意味する。今日の世界がかつてないほど精神性と完成された人間を必要としている状況において、レイにあるサイイド・アル=カリームの光り輝く聖廟は、真理を求める者たちに道を示す灯火である。

この偉大な恩恵の価値を理解し、この壮大な参詣地の数え切れない恩寵を享受しようではないか。

脚注：