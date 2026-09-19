イランに対する戦争の余波；アメリカ製武器の引き渡しが延期

アブナ通信の報道によると、ブルームバーグは責任ある情報筋の話として、複数のヨーロッパ諸国がアメリカから注文したミサイルと防空の貨物を遅れて受け取ると予想していると報じた。なぜならこの国はイランに対する戦争の過程でその弾薬の大部分を消費したからである。

この報告によると、アメリカは同盟国に対し、この武器貨物の引き渡しの遅延が5年に達する可能性があると通達した。なぜならこの国は失われた備蓄を再建しているからである。

以前、ウォール・ストリート・ジャーナルはアメリカの当局者と地域諸国の当局者の話として、アメリカ軍がイランの攻撃に対抗するために60から70発のパトリオットミサイルと12発以上のTHAADミサイルを発射したと報じた。

この報告によると、イランはヨルダンのアメリカ基地への致命的な攻撃の過程でわずか20発の弾道ミサイルを発射したが、アメリカはこの攻撃に対抗するために80発以上のミサイルを発射せざるを得ず、最終的にイランのミサイルがアメリカ基地に命中した。

この報告には、イランの攻撃を撃退するために、アメリカは戦争中の1週間分の消費量に相当する迎撃ミサイルを使用せざるを得なかったと記されている。イランの攻撃は、様々なミサイルと軌道、弾頭、これらのミサイルの機動の使用により複雑化し、アメリカの防衛層を混乱させた。