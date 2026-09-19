サウジアラビアへのF-35戦闘機売却に対するアメリカの「青信号」へのリヤドの反応

アブナ通信の報道によると、アナドル通信を引用して、ワシントンのサウジアラビア大使館は金曜日に、この国へのF-35戦闘機の売却に関する提案された合意は、サウジアラビアとアメリカの戦略的パートナーシップの強さと持続性を示し、両者間の防衛協力の発展の継続的なプロセスを確認するものであると発表した。

サウジアラビア大使館はソーシャルネットワークXへのメッセージで次のように書いた：F-35航空機の売却に関する提案された合意は、サウジアラビアとアメリカの戦略的パートナーシップの強さと持続的な性質、そして我々の防衛協力における継続的な進歩を示している。

このメッセージの続きには次のようにある：サウジアラビアとアメリカの安全保障協力は数十年にわたり地域の安定に貢献し、我々の集団的防衛能力を強化してきた。

以前、そして昨日、アメリカ国務省はリヤドへの243億ドル相当の軍事装備一式の潜在的な売却に同意し、その件を議会に通知した。この一式には48機のF-35戦闘機と49基のエンジンが含まれる。

アメリカ国務省は、この合意がサウジアラビアの現在および将来の脅威に対する抑止能力を高め、この国の自国領土の防衛を支援し、サウジアラビア、アメリカ、地域の部隊、および北大西洋条約機構（NATO）の部隊間の作戦調整のレベルを向上させることができると発表した。

この契約が最終化されれば、サウジアラビアはF-35戦闘機を受け取る最初のアラブ諸国となる。