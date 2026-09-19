アブナ通信の報道によると、ブルームバーグはアメリカの軍事省（ペンタゴン）の内部調査に参加した当局者らの話として、イランのミナーブにある学校へのアメリカの攻撃の最初の数時間のうちに、一部のペンタゴン職員がこれがワシントンによって行われたものであることに気づいたと暴露した。

この報告書によると、実施された調査は、当該攻撃が単一の壊滅的な決定の結果ではなく、攻撃を阻止し得た一連の決定、誤り、逸失された機会から生じたものであることを示している。

この報告書には、目標の確定における時間の不足、不完全な情報、人工知能への過度の依存がこの誤りの発生に関与したと記されている。この地域はアメリカのデータでは軍事地域として表示されていたが、衛星画像は当該地域に何年も前から学校が建設されていたことを示していた。

「民間人への被害軽減」チームのメンバーは誰も攻撃前にミナーブの位置を確認しなかった。なぜなら中央軍のチームは10人から1人に削減されていたからである。

以前にも、国連のイランに関する事実調査団は、アメリカが2月にイランの学校とスポーツ施設に対して行った2件の軍事攻撃の原因であると信じるに足る合理的な根拠があり、これらの行為は戦争犯罪に該当すると宣言していた。