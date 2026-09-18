家庭におけるサイバー空間へのアクセス管理

Abna通信社の報道によると、現代においてサイバー空間は家族の日常生活に欠かせない一部となっている。この現象は教育、コミュニケーション、進歩のための無数の機会をもたらした一方で、家庭の存立と子供の教育に対する深刻な脅威も伴っている。このような状況の中で、特に子供や青少年を含む家族構成員のサイバー空間へのアクセスを管理することは、親や教育関係者にとって最も重要な関心事の一つとなっている。

サイバー空間へのアクセスを管理する必要性

イラン・イスラム革命最高指導者、アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師は、治安殉教者遺族との面会において、サイバー空間の弊害について次のように述べた。「このサイバー空間の様々な声とメディアの多様性という混沌とした市場の中で、これらの多様な声の中で、一つの声だけが孤立した状態に置かれている。それは、世代や家族の知恵を伝える声である。」師は家庭の教育的役割の弱体化に言及し、次のように警告した。「以前は私たちは若者に忠告し、悪い友人、悪い仲間に近づかないよう戒めていた。しかし今や、悪い仲間はポケットの中にあり、悪い仲間の画面は目の前にあり、そこにはすべてがある。」[1]

アクセス管理のクルアーン的根拠

聖クルアーンは、子供を害から守る親の責任について次のように述べている。「یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ」2この節は、害悪や逸脱から家族を守る親の義務を明確に示している。

もう一つの節:「قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَی لَهُمْ」3この節は視線の抑制と貞節の保持を強調しており、これはサイバー空間においても明白な現れを見せる。なぜなら、この空間の害悪の多くは、視覚的・映像的コンテンツを通じて家庭に浸透するからである。

そしてルーム章にはこうある:「وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً」4この節は、家庭が安寧(サキーナ)と安らぎの場であり、この安らぎを乱すいかなる要因も管理されるべきであることを示している。

アクセス管理の諸側面

コンテンツの管理:親は子供がサイバー空間で接するコンテンツを監督しなければならない。バハーレ・ナスィーリー、アーメネ・バフティヤーリー、マルズィエ・ターヘリーの共著による『私の心は別の場所にある:家庭におけるサイバー空間管理の技術』(メフレスターン出版刊)は、家庭におけるサイバー空間管理の技術を教え、親にバーチャルなライフスタイル、新しいメディアの特徴、青少年がサイバー空間に惹かれる理由、そしてその滞在時間の管理について理解させる内容となっている。[5]

時間の管理:サイバー空間での滞在時間を制限することは、最も効果的な方策の一つである。ルーホッラー・プールターレブ著『家庭とサイバー空間リテラシー』(アンディーシュケデ・ラヴァーベテ・ベイノルメラル出版、145ページ)は、デジタルリテラシーの向上とサイバー空間における賢明な滞在の管理を目的とした実践的な指針を提供している。[6]

アクセス管理における教育的原則

イマーム・ジャアファル・サーディク(AS)は次のように述べている。「إنَّ خَیرَ ما وَرَّثَ الآباءُ لِأَبنائِهِم الأَدَبُ لاَ المالُ؛ فَإِنَّ المالَ یَذهبُ و الأَدَبُ یَبقی」[7]父親が子に残す最良の遺産は財産ではなく教養(アダブ)である。なぜなら財産は失われるが、教養と教育は残るからである。

ある研究では、アフル・バイトの望ましい正しい方法に基づく子供の教育を、親の最も基本的な義務として描き出し、「責任感の原則」を、子供を管理しサイバー空間の適切な利用文化を醸成するための方策の一つとして強調している。[8]

管理の責任に関する殉教者たる革命指導者の発言

イラン・イスラム革命最高指導者、アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師は、治安殉教者遺族との面会における発言の中で、次のように強調した。「サイバー空間と関わりを持つ人々は、これらの点に留意すべきである。人間の頭に浮かぶことすべてをサイバー空間で発信してはならない。その影響を考慮せよ。人々に対して、人々の思考に対して、人々の心情に対してどのような影響を及ぼすかを見極めよ。」師はさらに次のように付け加えた。「サイバー空間における誤った分析、誤った情報、ある問題についての誤った受け取り方が、人々を不安に、疑念に、恐怖に陥れる可能性がある。これらは社会の心理的安全を破壊するものである。」[9]

教育における自己抑制の役割

ホッジャトルエスラーム・ワーフィーは、子供の教育における「ワクチン方式」の重要性を強調し、次のように述べている。子供の教育においては、彼らの自己抑制を生み出すような方法を採用する必要があり、それはまさに「ワクチン方式」であり、我々の文化における多くの偉人たちがこの種の教育を受けてきた。[10]

マルカズ・アッ=リサーラによる『イスラームにおける子供の教育』もまた、社会がイスラームから遠ざかる場合、あるいは表面的にはイスラーム社会でありながら実際にはイスラームを実践の規範として採用していない場合、習慣、伝統、思想、そして不健全な教育方法—特にラジオ、テレビ、映画といったマスメディア—が子供の教育に及ぼす影響のために、親の責任がますます重くなることを強調している。[11]

家庭がサイバー空間へのアクセスを管理することは、現代において避けられない必要事項である。クルアーンの教え、アフル・バイトのシーラ(言行)、そしてイラン・イスラム革命最高指導者の指針に基づけば、この空間を管理するための効果的な方策を講じることができる。最も重要な原則は次の通りである。家庭における責任感の原則の制度化、外的な統制のみに頼るのではなく子供における自己抑制の精神を育むこと、親が新しいサイバー空間管理ツールに精通すること、アクセスする時間とコンテンツの制限、そして家族構成員間の情感的な絆の強化であり、これはサイバー空間の脅威に対する最良の盾となる。イラン・イスラム革命最高指導者が述べたように、サイバー空間に対しては積極的な管理を行い、この領域における家庭と社会の心理的安全を守らなければならない。

注:

イラン・イスラム革命最高指導者の治安殉教者遺族との面会における発言、2024年10月27日、最高指導者事務所公式サイト。 聖クルアーン、タハリーム章、6節。 聖クルアーン、ヌール章、30節。 聖クルアーン、ルーム章、21節。 ナスィーリー、バハーレ、バフティヤーリー、アーメネ、ターヘリー、マルズィエ共著『私の心は別の場所にある:家庭におけるサイバー空間管理の技術』、メフレスターン出版、2018年。 プールターレブ、ルーホッラー著『家庭とサイバー空間リテラシー』、アンディーシュケデ・ラヴァーベテ・ベイノルメラル出版、2022年、145ページ。 イマーム・ジャアファル・サーディク(AS)、『トゥハフ・アル=ウクール』370ページ;『ビハール・アル=アンワール』第78巻236ページ。 ホッジャトルエスラーム・フォルーハルへのインタビュー、ラサー通信、2016年。 イラン・イスラム革命最高指導者の治安殉教者遺族との面会における発言、2024年10月27日、最高指導者事務所公式サイト。 ホッジャトルエスラーム・ワーフィーへのインタビュー、ラサー通信、2016年。 マルカズ・アッ=リサーラ『イスラームにおける子供の教育』初版、ゴム、1997/1998年。

フィルーゼ・デルダーリー(研究者、メディア・サイバー空間活動家)