トランプの主張：我々はイランとの戦争の最終段階にある

ABNA通信の報道によると、アメリカ大統領ドナルド・トランプは主張した：イランとの戦争の最終段階にあると。

トランプは自らの主張を続けて付け加えた：イランとの戦争は「まもなく」終わるだろう。

彼は主張した：イランは合意達成を強く望んでいる。

アメリカ大統領は自らの主張を続けて付け加えた：イラン人は深刻な損害を被り、合意達成を強く望んでいる。

トランプは続けた：アメリカはいつでも望むときにイランについて合意に達することができる。

彼はロシアとウクライナの戦争についての発言の別の部分で、ワシントンはロシアとウクライナの間の戦争を終わらせるために努力しており、この戦争はまもなく終わるだろうと主張した。

トランプはまたアメリカの金融政策についてこう述べた：この国の金利は1パーセント以下であるべきだ。なぜなら、彼の主張によれば「アメリカは世界で最も優れた信用格付けを持っている」からである。

アメリカ大統領はこの国での金利の迅速な引き下げの必要性を強調した。

アメリカ大統領は数か月前の発言を繰り返し、こう主張した：イランは決して核兵器を手に入れることはない。

トランプはまた、イランではすべてが破壊され、この国の海軍はペルシャ湾の底に沈んでいると主張した。

彼は国内の圧力にさらされながら、イランとの戦争はまもなく終わると主張した。なぜならイランはすべてを破壊された後、戦争を続けることができないからである。

アメリカ大統領は続けてこう述べた：ワシントンはイランに対して前例のない封鎖を課し、過去数か月の間にいかなる船もこの封鎖を破ることができなかった。

トランプは再び、燃料価格の上昇に激しく抗議しているアメリカ国内の世論を落ち着かせるために主張した：イランとの戦争はまもなく終わり、石油とガソリンの価格は非常に速い速度で下落するだろう。