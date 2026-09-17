ABNA通信の報道によると、アメリカのテロリスト軍の中央司令部（CENTCOM）の報道官は本日水曜日、自国の軍隊のイランに対する侵略におけるいくつかの敗北をメディア上で補おうとして、滑稽な主張を展開した：ホルムズ海峡における船舶の通行は依然として続いている；イランはそれを制御していない！

このアメリカの当局者は、この国の議会の中間選挙を控えて、共和党の同僚の敗北を確実視しており、テヘランに対する侵略に数十億ドルを費やしたにもかかわらず、自国政府の敗北の一部を次のように正当化しようとした：ホルムズ海峡の封鎖は完全かつ効果的であり、我々は石油の流れと船舶の通行の継続を保証する。

このテロ組織は、イランの防衛力に対する自国の軍人の士気を高めるための主張を続けて、こう主張した：ホルムズ海峡の封鎖を破ろうとした100隻以上の船の進路を変更した。我々はホルムズ海峡を通る9億バレル以上の原油の通過を容易にした。我々はホルムズ海峡の国際的に認められた航路における機雷除去作戦を完了した！

CENTCOMは付け加えた：我々はバブ・エル・マンデブ海峡の状況を注意深く監視している。我々にはサウジのパートナーと情報を交換する現地顧問がいる。

このアメリカの当局者の滑稽な主張は、主流メディア、さらにはこの国の当局者たちも認めるところによれば、ワシントンとシオニスト政権によるイランに対する違法な侵略と戦略的なホルムズ海峡の不安定化以来、アメリカにおけるエネルギー価格が非常に大幅に上昇している中でなされている。