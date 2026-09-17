アル＝ミシャート：サウジの嘘はもはやアラブとイスラムの諸国民を欺かない

ABNA通信がアル・マシーラに基づいて報じたところによると、イエメン最高政治評議会議長マフディー・アル＝ミシャートは述べた：イエメンがメッカを標的にしているというサウジ政権の根拠のない主張は、世論を動員しようとする必死の試みである。一般の意識は、人々がサウジ政権の真の本性を見抜くほどに達している。それは、イスラム共同体の富を浪費しながら、カアバ、聖クルアーン、そして二つの聖モスクに対して敬意を欠いてきた政権である。

イエメン最高政治評議会議長は付け加えた：イエメンの人々はイスラムの聖地に対する最高度の信仰と献身を有しており、第三の聖地であるアル＝アクサー・モスクの防衛で戦ったように、神の聖なる家のために自らの命を捧げる用意がある。イエメンの人々は、聖クルアーン、偉大な預言者、聖なるメッカ、あるいは高貴なアル＝アクサー・モスクであれ、イスラムの聖地に対するいかなる侮辱にも反応して、公共の広場で怒りをもって集まることで常に際立っており、先頭に立ってきた。

マフディー・アル＝ミシャートはさらに付け加えた：サウジ政権は、犯罪的トランプがカアバを侮辱し、その神聖さにも地位にもふさわしくない画像を提示したときに、イスラム共同体の諸国民を動員すべきであった。高貴なカアバの覆いを犯罪的エプスタインに贈ったまさにその者が、今やメッカとイスラムの聖地を標的にしている。サウジ政権の嘘はもはや我々のアラブとイスラムの共同体の諸国民を欺かない。ちょうど、国際海運への脅威に関するその以前の主張も彼らを欺くことに失敗したように。

これは、イエメンのアンサール・アッラー政治事務局が以前に声明で、サウジの中傷の繰り返しは、イエメンへの侵略と封鎖の継続について世論を説得することにおけるこの政権の無能さを示していると明言した中で起こっている。

この事務局は、聖なるメッカとその他のイスラムの聖地は、すべてのムスリム諸国民、とりわけイエメンの人々の間で高く偉大な地位を有しており、アル・サウード政権は聖なるメッカの崇敬とイスラムの聖地の尊崇においてイエメンの人々を凌いでいると主張することはできないと述べた。

この声明は、聖なるメッカの神聖さを破るのは、その聖なる地位を侵略戦争に悪用し、シオニストのユダヤ人を歓迎し、遊興、遊戯、道徳的腐敗の祝宴を催すことによってそれを汚す者であると強調した。