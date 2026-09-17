ヤヒヤー・サリー：我々はアラムコ社とサウジアラビアの空軍基地を粉砕した

ABNA通信がアル・マシーラに基づいて報じたところによると、イエメン軍の報道官ヤヒヤー・サリーによって読み上げられたイエメン軍の声明の中で、2つの軍事作戦の実施が伝えられた。一つはヤンブーのアラムコ社に対する数十発の弾道ミサイルとドローンによるもの、もう一つはハミース・ムシャイト空軍基地に対する複数の弾道ミサイルによるものである。

この声明にはこうある：犯罪的サウジの敵は12年間にわたり、我が国と我が国民に対する圧政的な侵略と野蛮な包囲を続けている。今週、敵は攻撃の範囲を激化させ、イエメンに対して450回以上の空爆を行った。

ヤヒヤー・サリーは述べた：我が国と我が国民に対するこの野蛮な侵略への応答として、イエメン軍は神の助けにより、2つの重要な軍事作戦を実施した。

第一の作戦は、ヤンブーのアラムコ施設を数十発の弾道ミサイルとドローンで標的にした。神のおかげで、これらの攻撃は正確かつ直接的なものであり、大規模な火災と広範な破壊を引き起こした。

第二の作戦では、ハミース・ムシャイト空軍基地が複数の弾道ミサイルで標的にされ、神のおかげで、この攻撃は正確であった。

イエメン軍の報道官は強調した：イエメン軍は我が国と我が国民を守り続け、全能の神の助けと神への信頼により、犯罪的サウジの敵に忘れられない教訓を与えるであろう。

彼は述べた：我々はサウジアラビアの領土深くでの軍事作戦を続け、サウジの傭兵の集結拠点を標的にし、「包囲には包囲を、激化には激化を」という方程式を、侵略が停止し、我が愛する国への包囲が解除されるまで定着させるであろう。