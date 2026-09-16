夜、礼拝とクルアーンの調べで心を満たしなさい！

Abna通信社の報道によると、夜とは、クルアーンの真理が魂に宿る場である。本稿では、ムザンミル章第20節が持つ神秘的側面を考察しつつ、日常の妄念から解き放たれた閑暇の時に、クルアーンとのつながりを持ち続けることが、より高い境地の認識に至るためにいかに重要であるかを検討する。

本稿の内容は以下の通りである。

イスラームの文化と教えにおいて、精神的・霊的な生活はクルアーンの調べなくしては意味を成さない。この調べが夜という心地よい環境の中で流れるならば、その快さと親しみは何倍にも増すであろう。精神性を求める者にとって、暁の天上的な情景ほど心地よい環境は他にない。それゆえ、夜の礼拝（タハッジュド）と夜の祈念をクルアーンの詠唱で香り高いものとするよう勧められている。

尊いクルアーンはムザンミル章第20節でこう述べている。「あなたの主は知っておられる、あなたとあなたと共にいる者たちの一団が、夜の三分の二近く、あるいはその半分、あるいはその三分の一を起きて過ごしていることを……それゆえ、クルアーンのうち容易な部分を読誦せよ」。

この節の精妙な点の一つは、可能な範囲での詠唱を命じる言葉が繰り返されていることである。神は慈悲深く、預言者とその同行者たちの双方に、自らを過度に追い詰めぬよう呼びかけておられる。基準を極端な厳密さで捉えず、夜の三分の二に満たなくとも、半分、あるいは三分の一でも夜の礼拝には十分であると知るべきである。この配慮は、戦う者、旅人、困難を抱える者たちに対する至高者からの特別な恩恵であり、礼拝が苦役とならぬようにするためのものである。

一部の解釈者は、この節でいう「クルアーンの朗誦」とは礼拝（サラート）を指すと考えている。なぜなら礼拝とは「形をなしたクルアーン」であり、その言葉のすべてが神の啓示の章句から成り立っているからである。しかし、なぜ夜の礼拝において「クルアーンの朗誦」が強調されているのだろうか。それはおそらく、暁が信仰者にとって心を開かせ魂を癒す園であり、クルアーンの調べがそれをより魅惑的なものとし、人を啓示の伴侶、愛する御方との対話者たらしめるからであろう。

神の友の息吹に香るその聖なる境域においても、クルアーンの朗誦が勧められている。その至高の境域では、啓示の調べがより深く魂に宿るからである。神の恩寵の繊細さの中で、天の書板に守られてきた清らかな芳香が、清浄な身体と魂に吹きわたる。「بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِیدٌ، فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ」と仰せられた通りである。この境地において、人は一神教の一滴を口にする。「لا یمسه الا المطهرون」だからである。

夜の静寂の中で不浄から清められた身体と魂は、真理を悟る力を得る。その真理は、夜の静寂と神の選ばれし者たちの聖廟のかたわらでしか得られず、いかなる学校や礼拝堂でも与えられるものではない。ハーフェズが言うように——

「おお、ナイチンゲールよ、その嫉妬ゆえに自らを滅ぼすな、薔薇は

暁の東風とともに、その刻に美しく戯れていたのだから。

神がハーフェズに与えた幸福の宝はすべて、

夜の祈りと暁の詠唱の恵みによるものであった」

また、クルアーンという高き山からは、その一筋一筋が千の病の薬となる泉が湧き出し、疲れた魂をクルアーンの御前で謙虚にひれ伏させる。「وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ الرَّحْمَةُ」。この門から入る者は皆、真理の英知と認識のもとに置かれる。もしクルアーンを基盤として築かれた学知と認識の総体を、文化と文芸の領域から取り除くならば、イスラーム思想の世界は啓示と照明的理性の成果を失い、空虚なものとなるであろう。

それゆえ、この神からの贈り物は、最も良く、最も清らかな瞬間に魂の中に流し込まねばならない。妄念や雑事から解き放たれた夜の静穏な環境の中で、その一言一句と天上的な律動を深く思念し、心の耳を傾けるべきである。それによって魂の病が癒され、精神は羽ばたき、あらゆる地平に神の御言葉の花が咲き誇ることであろう。

ホッジャトルエスラーム ハミード・アフマディー（ハウザ研究者）

注：