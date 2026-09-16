アブナ通信の報道によると、ロシア外務次官セルゲイ・リャプコフは「TV BRICS」との独占インタビューで次のように述べた。インドでのBRICS首脳会議は、多国間主義の支柱の一つとして、またグローバル・マジョリティの利益を推進する手段としてのこのグループの地位を強化するだろう。

彼は述べた。BRICSパートナー国の首脳、および世界の南と東の地域グループの議長を務める多くの国の首脳がニューデリー首脳会議に出席することは、この目標の実現に貢献するだろう。

リャプコフは付け加えた。このコミュニティのBRICSへの広範な参加は非常に適切かつ必要である。インド議長国は、このグループの国々の首脳会議への出席のために多大な努力を行った。

ロシア外務次官によれば、今後の首脳会議は、BRICS加盟国間の協力を深めるための重要な決定と新たな措置を伴うだろう。

2026年のインドのBRICS議長国のスローガンは「回復力、イノベーション、協力、持続可能性のための構築」である。

リャプコフによれば、これらの4つの柱は、政治と安全保障、経済と金融、文化と人道協力という3つの分野におけるBRICSの活動を網羅している。

彼は述べた。我々は、これらすべての分野において、グローバル・マジョリティの国々およびBRICSのようなグループの役割を継続的に強化するよう努めている。