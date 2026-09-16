アンサールッラー幹部：イエメン軍のメッカ攻撃という主張は全くの虚偽

アブナ通信の報道によると、「モハンマド・アル＝ファラフ」は、イエメン軍がメッカを標的にしたという流布された噂は完全に根拠がなく虚偽であると述べた。

彼は宗教的敏感性に言及し、これらの主張を否定するとともに、イエメン人は誰よりもイスラムの聖地の保全に対して敏感であると強調した。

アル＝ファラフはさらに、リヤドが国内の敗北から世論を逸らす目的で、虚偽の口実を用い、イスラム教徒を動員して国際的支援を得ようとしていると付け加えた。

彼はサウジアラビアの現状を「真の行き詰まり」と表現し、そこでは緊張を生み出すことでこの国の構造的問題を世界の目から隠そうとしているとした。

アンサールッラー政治局員は、危機終結の道を「侵略の停止、封鎖の解除、平穏への回帰」にあるとし、この状況からの唯一の出口はイエメンを放棄し、長年の戦争と破壊による損害を補償することであると強調した。

最後に彼は、現在の路線の継続と外部支援の要求は力関係を変えることはなく、緊張の激化を求める者はその結果に責任を負うと警告した。

アル＝ファラフはまた、このアプローチの継続が「サウジアラビアの国家安全保障と重要・石油インフラを賭けた一種の冒険」と見なされると指摘した。

アンサールッラー政治局員の「ヒザム・アル＝アサド」も、メッカを標的にしたという主張は以前にも使われた嘘であると述べた。