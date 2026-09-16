アラーグチー：適切な時にアメリカの実際の損害を暴露する

アブナ通信の報道によると、わが国の外務大臣セイエド・アッバース・アラーグチーは、イランが無防備であるというアメリカ当局者の根拠のない主張に反応し、ソーシャルネットワークの一つに英語でメッセージを公開して次のように書いた。

主張：イランは無防備である。

現実：数百のアメリカ軍基地と施設が破壊され、数十機のアメリカ機が炎上した。（出典：ペンタゴン）

これは氷山の一角にすぎない！

適切な時にアメリカ軍の実際の損害額を暴露する。イランが無防備であると偽って主張する者たちに汚名が残るだろう！