アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の学問的・実務的な言動における知られざる側面 ― 第六部:ウスール(法源学)およびフィクフ(法学)における革新

Abna通信社の報道によると、本稿の前回までの内容では、アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師のシーラ(言行)および立ち居振る舞いにおける「困窮者への奉仕」「治安・軍事分野への精通」「抵抗戦線の戦略的指導」「現代の諸学問への精通」というテーマが取り上げられた。本稿では、同師の学問的な立ち居振る舞いのうち、フィクフにおける革新への視点と、ハウザの伝統保持への重視を踏まえつつ、ハウザの諸学問への精通について検討する。

アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師は、テヘランおよびコムのハウザ(神学校)において33年以上にわたる教授歴を持ち、そのうち約15年間は、ハウザにおける最高水準の教育課程であるダルセ・ジャレジ(高等課程)のフィクフとウスールの講義を担当してきた。2024年(イラン暦1403年)には、この講義の受講者数が1500人を超え、その多くはハウザの著名な教授陣であった。興味深いことに、同師のフィクフ・ウスールの高等課程の受講者の中には、これらの年月の間、対面形式で、また新型コロナウイルス感染症の流行などの理由により非対面形式で開催されることもあった中で、数十人の女性神学生も含まれていた。

同師の学問的な立ち居振る舞いやフィクフ・ウスールにおける能力について、門弟たちの記憶から語られてきた内容は、同師の高等課程の講義が通常のハウザの授業の枠を超えるものであったことを示している。一例として、門弟の一人は次のように述べている。「先生はウスール学において独自のスタイルを持つだけでなく、独自の学派をお持ちである。つまり、先生が説くウスール・フィクフは、シーア派の神学的基盤に基づき、倫理規範と整合し、広く認められた法学的見解と調和しつつ、新たな基盤に立脚している。その基盤は、時としてシーア派とスンニ派のウスール学の歴史全体で論じられてきたものよりも、より進歩的で先進的な水準に達している」。

新たなウスール学派の提示は、同師の高等課程における最も重要な特徴の一つとされており、現在、同師の講義を出版のために編纂している一部の門弟たちも、このウスール学派について次のように語っている。「(ムハンマド・バーキル・)サドル殉教者のような一部の大家は、重要な革新を行いながらも、広く知られた大きな枠組みの中で思考していたのに対し、先生{アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師}は、シェイク・モルタザー・アンサーリー師や故ナーイーニー師と同様に、独自の学派をお持ちであった。その学派の顕著な特徴は、神学的・法源学的・法学的な諸基盤の間の完全な整合性にある」。

同師の門弟の一部は、自身の研究論文の中で、これらのウスール学上の議論の一部を学術論文の形で発表している。一例として、エフサーン・バンディー・ダストジェルディー執筆による論文「アーヴンド・ホラーサーニー師(同師に神の慈悲あれ)とセイエド・モジュタバー・ハーメネイー師(その影の長からんことを)の見解におけるダワラーン・バイネ・マフズーライン(二つの禁止事項の間の不確定性)に関するウスール学的比較」が、学術誌『ラヴァーゲ・フェガーハト』第13号(2023年春・夏号)に掲載され、また同誌第15号(2024年春・夏号)にモハンマド・メフディー・ソレイマーニー執筆による論文「概括的に知られた事柄との確定的合致の必要性の問題——セイエド・モジュタバー・ハーメネイー師の見解の検討と他の諸学説への批判」が掲載され、これらのウスール学上の革新の一例が示されている。両論文とも、専門論文データベース「ヌール(ノールマグス)」において全文が公開されている。

本稿の次回以降では、アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の学問的・行政的な立ち居振る舞いのさらなる側面について検討する。

出典:

アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の門弟であるホッジャトルエスラーム・ラフィエイー師とのインタビュー

アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の門弟であるホッジャトルエスラーム・レザー・サマディー師とのインタビュー

セイエド・アリー・アスガル・ホセイニー/Abna通信社