オーストリアは「モハンマド・エスラミ」のビザを取り消すことで、機関の本部協定に違反した

ABNA通信がタス通信から引用した報道によると、ウィーンにおける国際機関へのロシア常駐代表「ミハイル・ウリヤノフ」は、オーストリアによるイラン副大統領兼原子力庁長官「モハンマド・エスラミ」のビザ取り消しを、国際原子力機関に対するこの国の義務の違反であるとし、またイランに対する国連安全保障理事会の制裁復帰メカニズムを活性化するための英国、フランス、ドイツの取り組みを法的に無効であるとした。

ウリヤノフは国際原子力機関第70回総会会議の期間中、この会議に参加するための「モハンマド・エスラミ」のビザを取り消すというオーストリア当局の決定を厳しく批判した。

ウリヤノフは、西側諸国が自分たちに受け入れられない国々と清算するために「ビザ無法」キャンペーンを開始したと述べた。

ウィーンにおけるロシア常駐代表は、オーストリアはこの措置により、国際原子力機関の本部設置に関する協定における自国の義務を明らかに違反したと強調し、この国の当局にはイラン原子力庁長官の入国を阻止する実際の根拠がなかったと述べた。

彼は演説の別の部分で、イランに対する国連安全保障理事会の以前の制裁の自動復帰メカニズムを活性化するための英国、フランス、ドイツの取り組みを法的観点から「無効」であるとした。

ウリヤノフは国連安全保障理事会決議2231に言及し、この決議の規定は2025年10月18日に終了したと強調し、したがって制裁復帰メカニズムを活性化するための欧州諸国の取り組みには法的根拠がないと述べた。