ABNA通信がロイターから引用した報道によると、この国の石油会社でもはや使用されていない古い中古のアメリカ製石油設備がベネズエラに移送されている。この行為は、この国の石油産業の再建への取り組みと、もちろんアメリカによるその石油資源の略奪と同時に行われている。

アメリカの石油会社は、自社の中古および余剰の石油設備をベネズエラに移送している。この国は、アメリカの対ベネズエラ政策による長年の制裁と投資減少の後、石油産業の復活のために外国の設備と資本を必要としている。

現在、以前は未使用または余剰と見なされていた一部のアメリカの石油設備が、ベネズエラで新たな目的地を見出している。これらの設備は、この国の石油インフラの修理と再建、および石油生産の増加に使用される予定である。

この展開は、ワシントンがこの国の大統領ニコラス・マドゥロの拉致後、ベネズエラの石油産業に対する最大圧力と広範な制裁のアプローチから距離を置き、この国のエネルギー部門の再建支援と呼ぶものへと向かっている中で起こっている。

先ごろトランプは、アメリカがベネズエラと「世界史上最大の石油契約」と見なされる合意に達したと主張し、この合意は彼の命令とアメリカのマルコ・ルビオ国務長官およびピート・ヘグセス戦争長官、さらにベネズエラのデルシー・ロドリゲス暫定大統領の協力により、民間企業とのパートナーシップを通じて達成されたと述べた。

イランに対する不当な侵略によるアメリカ人の生活費上昇のために圧力を受けているアメリカ大統領は、主張した：アメリカはこの合意の枠組みの中で、アメリカの納税者に費用を負わせることなく、ベネズエラの確認埋蔵量650億バレル以上の石油の支配権を獲得した。

アメリカ中間選挙を控え、石油とガソリンの価格上昇により議会と世論の圧力を受けているトランプは、この合意がアメリカの石油埋蔵量を2倍以上にし、この国の石油供給を大幅に増加させ、長期的にアメリカ人のためのガソリン価格を著しく引き下げると主張した。