リヤドはイエメン人に対抗するためシオニスト政権に助けを求めた

ABNA通信の報道によると、シオニスト系新聞「イスラエル・ハヨム」は、サウジアラビアの皇太子ムハンマド・ビン・サルマンが、イエメンの武装勢力に対抗するため、地域の複数の国に援助を要請したと報じた。この新聞は、リヤドが地域における米軍中央司令部（CENTCOM）を通じて、同じ内容の間接的な要請をテルアビブに送ったと指摘した。

この新聞は地域の外交筋の話として、サウジアラビアの要請には、イエメン人によるバーブ・アル＝マンデブ海峡の封鎖を防ぐことを目的とした情報支援やその他の支援の受領が含まれていると報じた。

この報告によると、リヤドは以前、イエメンの武装勢力に対抗し、バーブ・アル＝マンデブ地域での彼らの進出を防ぐため、ワシントンに援助を要請していた。しかし、アメリカのトランプ大統領は直接的な軍事介入の要請に応じず、このことがサウジアラビアに地域内の他の選択肢を探させることになった。

この新聞の報告によると、リヤドは石油輸出ルートに関する深刻な懸念、ホルムズ海峡の緊張、バーブ・アル＝マンデブにおける航行への脅威に直面する中、ペルシャ湾岸諸国とエジプトに直接援助を要請した。

このシオニスト系新聞は、サウジアラビアが「行き詰まり」に陥っていると付け加えた。なぜなら、この国の三つの主要な石油輸出ルートが同時に脅威にさらされているからである。東のホルムズ海峡、南のバーブ・アル＝マンデブ、そして紅海に至る陸路である。

このシオニスト系報告は、湾岸諸国がテヘランに向かう動きは、既存の圧力を取り除くための解決策を模索するものであり、「イランへの政治的接近を意味するものではない」と付け加えた。