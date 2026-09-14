アメリカの地域における戦争扇動がアラブ首長国連邦の経済の腰を折った

ABNA通信がアル＝マヤディーンから引用した報道によると、ドバイ経済観光局が公表した公式データは、2026年最初の8か月間にこの首長国に入国した外国人観光客数が前年同期と比較して劇的に減少したことを示している。

この局の最新データによると、ドバイは2026年1月から8月の間に697万人の外国人観光客を受け入れたのに対し、2025年の同じ期間には観光客数は1254万人に達していた。

これに基づき、ドバイへの観光客の流入は前年と比較して約557万人減少し、この落ち込みの規模は2026年最初の8か月間で2025年と比較して約44.4パーセントに達した。

UAEにおける観光セクターの実績に関する統計は、観光会社がこのセクターの活性化のために参加するドバイの年次展示会「アラビアン・トラベル・マーケット」の開始前に公表された。

これらの結果は、ドバイの観光において記録破りの年の後に公表された。その年、2025年の間にこの首長国を訪れた外国人観光客数は約1960万人に達した。しかし、アメリカとシオニスト占領政権がイランに対して引き起こした戦争は、UAEの観光に深刻な損害を与えた。