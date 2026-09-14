シオニスト政権がガザの農業にもたらした惨禍

メフル通信がアル＝クドゥス・アル＝アラビ紙から引用した報道によると、パレスチナ農業省の政策・計画局長バハー・アル＝アガーは、ガザ地区に対するジェノサイド戦争がこの地域の農業部門をほぼ完全に破壊し、農業用地の87.6パーセントが完全に被害を受けたと発表した。

アル＝アガーは述べた：現在、ガザ地区の農業用地全体のわずか4パーセントのみが安全にアクセスし耕作することが可能であり、被害は土地だけでなく、土壌、井戸、灌漑網、送水管にも及んでいる。

彼は付け加えた：畜産業と漁業部門も85から90パーセントの被害を受けており、農業用地の70パーセント以上が現在「黄色い線」の背後に位置している。これはシオニスト政権が支配する地域である。

このパレスチナ当局者によると、シオニスト政権は同時に農業生産資材の搬入に厳しい制限を課し、肥料、種子、苗、農薬の搬入を許可していない。

アル＝アガーは国連食糧農業機関（FAO）の新しい報告書を引用して述べた：現在、約4,480ドゥナムの面積の露地農業用地のわずか約3パーセントのみが安全にアクセス可能である。

また、ガザの温室全体の約16パーセントに相当する2,240ドゥナムの農業用温室のみがアクセス可能である。