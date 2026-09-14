このところ、イエメンの名がかつてないほど大きな声でメディアに聞かれるようになっている。長年そのイメージが戦争、封鎖、破壊と結びついていた国が、今やその軍事的情勢が地域メディアだけでなく、世界中のアナリストやユーザーを反応させざるを得ない地点に立っている。イエメン西部海岸におけるアンサールッラーの勢力の進出と、バーブ・アル＝マンデブ周辺の戦略的地域への到達は、この地域を再び最も重要な軍事情勢の中心地の一つに変えた。公表された報告は、モハ、ズバーブ、ミユン島の支配と、バーブ・アル＝マンデブ周辺におけるイエメン軍のプレゼンスの拡大を物語っている。この海峡の世界貿易とエネルギーにとっての重要性のため、この展開はイエメンの国境を越えて反響を呼んでいる。

しかし、このところイエメン人について注目を集めているのは、バーブ・アル＝マンデブの地理的位置や占領地域の数だけではない。事柄は「イエメン人の戦いぶり」について形成されたイメージに戻る。長年封鎖と爆撃の下にあった人々が、今やメディアとソーシャルネットワークの語りの中で、純粋に防御的な立場を超え、他者が自らの計算にその力を組み入れざるを得ない勢力へと変貌したのである。

このような状況の中で、「イエメン人のファトフ・アル＝フトゥハート（大征服）」という表現が仮想空間で手から手へと渡されている。この表現は、おそらく公式な軍事称号というよりも、最近の展開の速さと規模に対する一部の世論の驚きを反映したものであろう。

こうした出来事の最中、殉教した革命指導者の一句话がメディア空間で再び拡散された。何年も前にサウジアラビアの武器購入について述べられた言葉である：「私は、西側がサウジアラビアに提供する装備や能力について心配していない。なぜなら、これらは神の御心により、イスラムのムジャーヒディーンの手に渡るであろうから。」