アメリカによるモハンマド・エスラミのウィーン出席妨害の認否

ABNA通信の報道によると、アメリカ代表は国際原子力機関第70回総会での演説において、イラン副大統領兼原子力庁長官モハンマド・エスラミのウィーンへの出席を妨害したことを認めた。

彼は主張した：アメリカ合衆国は免除申請に反対し、国連制裁委員会の規則に従い、この反対により国連安全保障理事会は申請を却下した。われわれはイランの核問題に起因する課題に対する外交的解決策の模索に集中している一方で、国連制裁下にある当局者の国際原子力機関総会への渡航に同意することはできなかった。しかも、イラン側による核保障義務の履行において、いかなる有意義な協力も存在しない状況であった。

アメリカ代表はまた、根拠のない主張の中で述べた：このような人物の本会議への参加は、イランが合理的な協力を提供することなく、自国の目的を推進するためにこの機会を利用することを許すだけである。その行為は、イランの核プログラムの検証を担当する機関としての国際原子力機関の信頼性を損ない、アメリカおよびその地域パートナーの安全保障上の利益を直接脅かすものであった。一方、この当局者の在任期間中にイランにおいて、純粋に平和的な核プログラムとは相容れない活動が行われており、まさにこのことが彼の名前が国連制裁リストに掲載された理由の一つであった。

一方、以前にウィーンにおけるイラン大使兼常駐代表レザ・ナジャフィも同じ会議において、エスラミの出席妨害をイランの権利および受入国の義務の違反であるとし、オーストリアに対する即時の是正措置と、かかる事態の再発防止の保証を求めた。