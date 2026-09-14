糧の拡大と借金返済のための祈願;第二部:預言者ムハンマド(SAW)の祈願

Abna通信社の報道によると、本稿の第一部では、諸無謬者(P)による糧の拡大と借金返済に関する祈願について、分析的・統計的報告が示された。その報告では、この主題に関して預言者ムハンマド(SAW)から伝えられた祈願の数は十一とされており、本稿ではこれらの祈願のいくつかを紹介するとともに、その教えの一部を述べることを目的とする。

預言者ムハンマド(SAW)から伝えられた糧の拡大に関する祈願の中で、特に人々の間で広く知られているものがある。『アル=アマーリー』(シェイク・サドゥーク著)に収録された伝承によれば、この祈願は次の言葉で伝えられている:「اَللّهُمَّ اغْنِنی بِحَلالِکَ عَنْ حَرامِکَ، وَبِفَضْلِکَ عَمَّنْ سِواکَ」。なお、いくつかの伝承集ではこの祈願は「اللهم اکفنی...」という言葉でも伝えられている。この祈願は、わずかな表現の違いを伴いながら、『ミスバーフ・アル=カファミー』や『ミフターフ・アル=ファラーフ』といった様々な祈願集、また『ビハール・アル=アンワール』や『ムスタドラク・アル=ワサーイル』といった伝承集にも見られる。さらに、この祈願は他の無謬なイマームたち、例えばイマーム・アリー(AS)やイマーム・ムーサー・カーズィム(AS)からも伝えられている。

また、預言者ムハンマド(SAW)から伝えられた伝承には、「王国の章句」(アーヤト・アル=ムルク)として知られる、アーレ・イムラーン章の第26節と第27節を読誦することの重要性についても述べられている。預言者はこの章句の特徴について次のように述べられた:「ما علی الأرض مسلم یدعو بهنّ وهو مهموم أو مکروب أو علیه دَین إلاّ فرّج اللّه همّه ونفّس غمّه، و قضی دینه」。すなわち、悲しみや不安、あるいは借金を抱えるいかなるムスリムも、この章句を読誦した後には、神の御意志によってその悲しみや不安が取り除かれ、借金が返済されないことはない、という意味である。また、これらの章句を読誦した後に、次の祈願を唱えることも預言者ムハンマド(SAW)から伝えられている:「اَللّهُمَّ اَغْنِنی مِنَ الْفَقْرِ، وَ اقْضِ عَنِّی الدَّیْنَ وَ تَوَفَّنی فی عِبادَتِکَ، وَ جِهاد فی سَبیلِکَ」。

預言者ムハンマド(SAW)から伝えられたもう一つの祈願は、その前に二ラクアトの推奨礼拝(ナーフィラ)を行うべきものである:「قال صلی الله علیه و آله : توضّأ وأسبغ وضوءک ثمّ صلّ رکعتین تتمّ الرکوع والسجود، ثمّ قل: یا ماجِدُ یا واحِدُ یا کَریمُ، اَتَوَجَّهُ اِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّکَ نَبِیِ الرَّحْمَةِ صلی الله علیه و آله: اَنْ تُصَلّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَیْتِه، وَاَسْاَلِکَ نَفْحَةً کَریمَةً مِنْ نَفَحاتِکَ، وَفَتْحاً یَسیراً وَرِزْقاً واسِعاً، اَلُمُّ بِه شَعْثی، وَاَقْضی بِه دَیْنی وَاَسْتَعینُ بِه عَلی عِیالی」。預言者は次のように述べられた:完全な形で小浄(ウドゥー)を行い、その後二ラクアトの礼拝を行い、ルクーウ(立礼)とスジュード(伏拝)を完全に行いなさい。それから「おおマージド、おおワーヒド」と唱えなさい……。

また、預言者ムハンマド(SAW)から次の言葉で伝えられたもう一つの祈願では:「اَللّهُمَّ ارْزُقْنا مِنْ فَضْلِکَ وَ لا تَحْرِمْنا رِزْقَکَ وَ بارِکْ لَنا فیما رَزَقْتَنا وَ اجْعَلْ غِنانا فی اَنْفُسِنا وَ رَغْبَتَنا فیما عِنْدَکَ」、糧、満足(カナーア)、そして人間の内面的な充足と、神が望まれるもの(神の満足)への希求との関係が示されている。

預言者ムハンマド(SAW)から伝えられた糧を求める祈願では、老年期における経済的な蓄えと、老いの時期に最大限の経済力を与えてくださるよう神に求めることに焦点が当てられている:「اَللّهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِکَ عَلَیَّ عِنْدَ کِبَرِ سِنّی وَانْقِطاعِ عُمْری」。イマーム・サッジャード(AS)もまた、サヒーファ・サッジャーディーヤの第20の祈願、すなわち「マカーリム・アル=アフラークの祈願」として知られるものの中で、神に同じ内容を求めている:「وَ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِکَ عَلَیَّ إِذَا کَبِرْتُ」。

明らかに、この願いが叶うためには、人生における計画、例えば適切な貯蓄を行うことや適切な保険契約を結ぶことなどが必要である。

本稿の次の部分では、これらの無謬なるイマームたちの祈願のいくつかが紹介され、検討される予定である。

セイエド・アリー・アスガル・ホセイニー / Abna通信社