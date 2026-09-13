トランプ：イランとの戦争は選挙前か選挙後に終わるだろう！

ABNA通信がアルジャジーラから引用して報じたところによると、アメリカのドナルド・トランプ大統領は今日日曜日、トランプの高コストなイラン侵攻の結果によってこの国に生じた経済問題の一部を正当化しようと試み、滑稽な主張を展開して述べた：イランはどんな犠牲を払っても合意に達したいと考えているが、私は完璧でない合意には署名しない！

中間選挙を控えて共和党の同僚の敗北を確実視しているアメリカ大統領は、テヘランに対する侵攻に数十億ドルを費やしたにもかかわらず、自国政府の失敗の一部を次のように正当化しようとした：イランとの戦争は中間選挙前かその直後に終わるだろう！

彼はテヘランの核計画の平和的性質に言及することなく主張した：イランは核兵器を手に入れない；我々はそのようなことが起こるのを許さない！

ドナルド・トランプはさらに続けた：ゼレンスキー大統領はロシアのディーゼル燃料施設への攻撃を止めるべきだ。...中国は近年、我々に対して非常に公正に接してきた。人工知能の分野では我々は中国より進んでいる。...ベネズエラの選挙は、彼らがそれに準備ができている場合にのみ開催できる。

トランプは演説の別の部分で、記者の「ペルシャ湾岸諸国とイランの会談についてどう思いますか？」という質問に答えて言った：気にしない。彼ら次第だ。