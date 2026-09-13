UAE大統領顧問のペゼシュキアンとビン・ザーイドの会談への反応

ABNA通信の報道によると、UAE大統領顧問アンワル・ガルガーシュは、Xの自身のアカウントで、BRICSサミットの傍らでのアブダビ皇太子ハーリド・ビン・ムハンマド・ビン・ザーイドとイラン大統領マスード・ペゼシュキアンの会談に反応した。

ガルガーシュは書いた：ハーリド・ビン・ムハンマド・ビン・ザーイドとイラン大統領マスード・ペゼシュキアンの会談は、サミットの傍らで、参加国の首脳との彼の会談の枠組みの中で、抑止と外交という二つの柱に基づくUAEのアプローチを反映している。なぜなら、どちらも他方なしでは効果的ではないからである。

彼は続けた：抑止は外交の信頼性を強化し、外交は平等と力の立場から始まるときに成功し、最終的に安定した持続可能な地域安全保障を達成するための最良の道を形成する。

ガルガーシュは付け加えた：特筆すべきは、ペゼシュキアン大統領が現在の危機の過程でバランスの取れた合理的な立場と発言を取ってきたことである。この敏感な段階で無視できない立場である。

言及すべきは、イラン大統領マスード・ペゼシュキアンがBRICS首脳サミットへの出席中に、アブダビ皇太子ハーリド・ビン・ムハンマド・ビン・ザーイド・アル・ナヒヤーンと会談し対話したことである。