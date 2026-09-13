ABNAの報道によると、フィナンシャル・タイムズは報告の中で、イエメン北部に拠点を置く武装グループで、おそらくイエメンのアンサールッラーと関連があるとみられるグループが、企業「アンソロピック」の人工知能「クロード」をミサイルとロケットの誘導・制御システムの開発に使用したと主張した。

アンソロピック社の情報報告によると、このグループは3つの兵器プログラムに取り組んでいた：携帯電話のハードウェアレベルで飛行コンピュータを備えた誘導ロケット、目標射程2000キロメートル以上の多段弾道ミサイル、そして「AR2000」という名称のミサイル群で、そのうちの一つの型は極超音速飛行能力を有していた。

このグループのメンバーは、プログラミングツール「クロード・コード」を実質的に一部のソフトウェアエンジニアの代替として使用していた。彼らはこのツールを誘導、航法、制御ソフトウェアの作成、自動操縦システムの飛行コンピュータへの接続、制御パラメータの設定、飛行シミュレーション、試験結果の分析に使用した。

これらの人々はクロード人工知能の複数のインスタンスを同時に使用し、それぞれに別々のタスクを割り当てていた。例えば、一つのインスタンスがコーディングを行い、別のインスタンスが調査を行い、三番目のインスタンスが生成されたコードを検査した。

アンソロピックは、同社のセキュリティシステムが兵器開発に関連する多くのリクエストをブロックしたと発表したが、このグループはプロジェクトの本質を隠し、活動を複数のセッションに分割することで、制限の一部を回避することができた。

このグループは最終的にイエメンで一つの誘導ロケットを試験したが、試験は明らかに失敗した。グループのメンバーはわずか数時間後に再びクロードにアクセスし、失敗の原因を調査し、関連するソフトウェアを修正した。しかし、アンソロピックは、このグループが実用的な兵器システムを製造することに成功したことを示す証拠は持っていないと述べている。

アンソロピックは、イエメンのグループがアカウントをブロックされる前に、活動を続けるためにクロードや他のソフトウェアに依存しない一連のオフラインシミュレーションツールを作成していたと発表した。