レバノンのマロン派総主教によるテルアビブとの交渉への厳しい批判

ABNA通信がアン＝ナシュラから引用して報じたところによると、レバノンのマロン派総主教マール・ベシャラ・アッ＝ラーイ枢機卿は述べた：レバノン南部に損害を与えるものは、レバノン全体に損害を与え、南部で流されるすべての血は、レバノン全体の体の上の傷である。

彼は述べた：市民の殺害が普通のニュースになってはならず、レバノンの村や町が恐怖と破壊と死の場になってはならない。

アッ＝ラーイはレバノン政府に対し、国土と全国のレバノン人民に対する責任を果たすよう求めた。

アッ＝ラーイはレバノンにおける武器の独占に関しても述べた：国家の手による武器の独占は、ある集団が別の集団を支配することを意味しない。これは宗派や教派の問題ではなく、国民的原則である。国家は主権的決定を下す権利を持ち、すべての人々を保護する責任がある。レバノンの主権が国内で完成されない限り、他者がレバノンの主権を尊重することを期待できない。

レバノンのマロン派総主教は、レバノン政府とシオニスト政権との交渉についても強調した：交渉は明確な目標を持つ明確なプロセスとなり、侵略の停止、撤退の実施、安定の確立といった具体的な結果を持ち、レバノンの主権の維持と緊張の激化の防止に関する真剣な保証を受け取らなければならない。交渉は明確な展望のない無限のプロセスになってはならず、レバノンの権利を守り不安定に終止符を打つ明確な解決策を達成するための手段でなければならない。