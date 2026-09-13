アトワン：オマーン会談は6つの理由で成功の可能性が高い

ABNA通信がライ・アル・ヨウムから引用して報じたところによると、アラブの分析家アブドゥル・バリ・アトワンは記事の中で次のように書いた：月曜日にオマーンのサラーラでイランとペルシャ湾岸の6つのアラブ諸国の参加のもとで開催される予定の会談は、交渉プロセスにおける是正の一歩とみなされ、以下の理由により成功の可能性が高い。

第一：この交渉はその種の最初のものとみなされ、その開催は長く延期されていたが、ペルシャ湾岸協力会議諸国とイランの外相間で対面で、アメリカの介入と脅迫から離れて行われる。アメリカは侵略国であり、宗派的政治的混乱の種をまこうとし、安全保障の確保を口実にペルシャ湾岸のアラブ諸国から恐喝しようとしている。

第二：アメリカがその目標、特にイラン体制の転覆とイランの核計画の破壊において失敗したことは最終的に証明されている。この失敗は、イランが戦場での抵抗と、軍事的および経済的両方の戦線におけるアメリカの圧力にもかかわらず、自らの立場を譲らず、譲歩を与えなかったことに起因していた。

第三：ペルシャ湾岸のアラブ諸国は、現在6か月目に入ったこの戦争の最大の敗者であった。これらの国のほとんどは国庫に1ドルも入れていない。なぜなら、イランによるホルムズ海峡の閉鎖と、特に海上および経済的封鎖の解除と凍結資産の解放という自らの要求への固執により、自国の石油とガスを輸出することができないからである。戦前、湾岸諸国はホルムズ海峡を通じて毎日2000万バレルの石油を輸出しており、すべてのアメリカの空母と軍艦が、力によってであれ交渉によってであれ、海峡の再開において失敗した。一部の湾岸諸国は予算不足を補うために数千億ドルの借入に頼り、多くの建設プロジェクトを停止した。

第四：一部の仲介者はトランプを恐れていた。彼らはメッセンジャーとして行動し、アメリカの要求と圧力をイランに伝えていた。言い換えれば、彼らは中立ではなかった。

第五：オマーンは地域諸国の中での地位とすべての当事者との関係により、交渉のためのより適切な道を提供した。オマーンはペルシャ湾地域の一部であり、この国を通じたイランと地域のアラブ諸国との対話は一種の「家庭内対話」とみなされる。