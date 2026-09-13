ペゼシュキアン：イランと南アフリカの経済委員会の開催準備ができている

ABNA通信の報道によると、マスード・ペゼシュキアン大統領は南アフリカ大統領との会談で述べた：南アフリカと故ネルソン・マンデラは、私の若い頃、常に抑圧と人種差別との闘いの象徴であり、あなた方の今日の虐げられたパレスチナ人民の擁護は非常に印象的で称賛に値する。

大統領は国際問題における両国の見解の共通性を指摘し、強調した：我々は南アフリカとの関係をさまざまな分野で拡大したいと考えており、この見方を世界に広めたい。

ペゼシュキアンは南アフリカ大統領をテヘランに招待し、述べた：我々は共同協力プログラムを推進し、両国間の関係を強化・発展させるために、両国の合同委員会を開催する準備ができている。

南アフリカのシリル・ラマポーザ大統領も、敵の侵略に対するイラン国民の抵抗と忍耐を指摘し、述べた：我々のイランとの関係は常に重要であり、今後もこの関係を強化・発展させるよう努める。

南アフリカ大統領はガザにおけるイスラエルの行動を非難し、述べた：我々はパレスチナ問題に関して支援する義務があると考えている。故ネルソン・マンデラはパレスチナ支援を強調していた。

ラマポーザはBRICSの枠組みにおけるイランの経済協力の発展を強調し、述べた：合同経済委員会は、両国間の経済プログラムを実現するための長期的な戦略として実りあるものとなり得る。