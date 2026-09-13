マナン・ライシ：イランは封鎖できない国である

ABNA通信の記者の報道によると、モハンマド・マナン・ライシは日曜日の午後、州庁舎のイマーム・ジャヴァド（彼に平安あれ）ホールで公共食料の供給と分配に尽力する人々を称える式典で、抑圧された層の食卓にかかる圧力を敵の全面的な封鎖に起因する苦い現実であると述べ、次のように述べた：不公正な制裁は多くの生活困難を生み出したが、生産者たちは社会的責任を果たすことで現場に立ち、人々の生活が途絶えることを許さなかった。

彼は西側の傲慢な勢力とシオニストの戦線における現在の行き詰まりを神の助けのしるしであるとし、次のように指摘した：この戦いの経験は、敵の軍事的および経済的陰謀が敵自身に跳ね返り、抵抗するイラン国民の前に開放と勝利の希望に満ちた地平が現れたことを示した。

ライシは世界の方程式におけるイスラム共和国の戦略的地位を想起しながら強調した：独特の地政学的特徴、豊富な地下資源、意欲の高い人口構造、抵抗の文化の交差点が、イランを孤立不可能で征服不可能な国に変えてきた。

彼は誤った計算を避け、現地の資産を認識することを極めて重要であると評価し、次のように続けた：わが国は世界の天然資源の上位ランキングの中に位置し、この能力と国民の信仰の意志との融合が、最も厳しい制約に対する抵抗の力を生み出してきた。